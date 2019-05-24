Şehit Ümmet Ufacık'ı şehit eden teröristin ölü ele geçirilmesi ailesini sevindirdi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 2018 yılında terör örgütü PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık'ın faili olan teröristin ölü ele geçirilmesi şehidin anne ve babasını sevindirdi.

2018 yılı Mart ayında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülmekte olan operasyon esnasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık'ın faili olan teröristin ölü olarak ele geçirilmesi şehidin Konya Akşehir'deki anne ve babasını sevindirdi. İçişleri Bakanlığı, Elazığ'ın Arıca ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Haber; Akşehir Yeni Mahalledeki evlerinde yaşayan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık'ın Babası Bahattin Ufacık (50), Annesi Gülay Ufacık (50) ve kızkardeşi Gamze Ufacık'ın (17) yüreğine su serpti.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Elazığ'ın Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında, Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan sözde "Amed" eyaleti "Görese" alan sorumlusu 'Sorej Tatvan' kod adlı Ferhat Akgün isimli terörist olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının, 13 Mart 2018 tarihinde Görese Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda sığınak girişine tuzaklanan mayın/EYP düzeneğinin patlaması neticesinde Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Uzman Çavuş Kadir Çakı ve Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın şehit olduğu, aynı operasyonda Uzman Çavuş Alper Coşkun ve Silvan Onbaşılar köyü Güvenlik Korucusu Seyithan Bilgiç'in yaralanması olaylarının faili olduğu tespit edildi.

"Oğlumu şehit eden teröristin öldürülmesine çok sevindim"

Haberi dün akşam bir başka şehit annesinin telefonuyla öğrendiğini ve televizyon haberlerinde de gördüğünü söyleyen şehidin Annesi Gülay Ufacık, "Oğlumu şehit eden teröristin öldürülmesine çok sevindim. Allah düşmanın gözünü kör etsin. Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Sağ olsunlar askerlerimiz komutanlarımız hep yanımızda bizlere destek oluyorlar. Allah onları ve Ümmetimin Lice'deki arkadaşlarını korusun. Teröristin öldürüldüğünü Akşehir'deki bir şehit annesinin telefonuyla öğrendim. Çok sevindim. Dün akşam da Konya'ya iftar yemeğine davetliydik. Orada komutanlarımızda çok ilgilendiler. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Allah düşmanın gözünü kör etsin, Allah bayrağımızı indirtmesin. Vatanımızı, milletimizi korusun. Bu mübarek günlerde bu haberle yüreğimize en azından biraz su serpildi. Terör bitsin, başka analar ağlamasın, başka şehit gelmesin. Allah'ım kimseye acılar vermesin” diye konuştu.

"O hainlerin haberlerde imha edildiğini duyunca tabi ki çok sevindim"

Şehidin Babası Bahattin Ufacık ise, şehitlerimizin kanının yerde kalmamasına sevindiklerini belirterek, “Ne kadar olsa da şehidimizin kanının alınması bizlerin ateşini bir nebzede olsa rahatlatıyor. Askerimizin her zaman yayındayız. Bu operasyona katılan bütün askerlerimize Allah'tan kuvvet vermesini istiyorum. Cenabı Allah'ım onların ayağına taş dokundurmasın. Rabbim onları devamlı muzaffer eylesin. Terörün bitmesini istiyoruz. Bundan sonra hiçbir ailenin yuvasına ateş düşmesini istemiyoruz. Ben bir şehit babası olarak bütün jandarmamıza, özel harekata, polislerimize teşekkür ediyorum. Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığındaki bütün arkadaşlarımıza ve özellikle de Jandarma Başçavuş Fatih Bey ile Jandarma Kıdemli Çavuş Amine Hanıma teşekkür ediyorum. Oğlum şehit olalı bir yıl oldu. O hainlerin haberlerde imha edildiğini duyunca tabi ki çok sevindim. Jandarmaya, özel harekata ve polislerimize Allah güç kuvvet versin” dedi.

Şehidin liseye giden kız kardeşi Gamze'nin de habere sevindiğini söyleyen şehit babası, şehidin Çankırı'da üniversitede okuyan kardeşi Tuğba Ufacık (20) ile Ankara'da yaşayan diğer kardeşi Tülay Ufacık Yurtalan'ın da (26) hainlerin etkisiz hale getirilmesinden ve şehitlerinin kanının yerde kalmamasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.