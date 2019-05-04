Şehit Yüzbaşının annesine acı haber ulaştı

Zeytindalı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 35 yaşındaki Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in Konya'da yaşayan annesine acı haber ulaştı.

Suriye'nin Halep şehrine bağlı Azez bölgesi Melkiye kırsalında PKK/PYD'li teröristlerle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında çıkan çatışmada yaralanarak kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden şehit Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in, Konya'nın merkez Meram ilçesi İhsaniye Mahallesi Şinasi Sokak'ta yaşayan annesi Kezban Özdemir'e acı haber ulaştı. Şehidin annesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Askeri yetkililer şehidin annesine acı haberi verirken, sokakta sağlık ekipleri de hazır bulundu. Evli ve 1 çocuğu olduğu öğrenilen şehit Özdemir'in, cenaze töreninin Ankara'da yapılacağı belirtildi.