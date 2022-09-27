Selahaddin Eyyubi Mahallesi Emekli Lokaline kavuşuyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Selahaddin Eyyubi Mahallesine kazandırılacak olan emekli lokalinin yapımı hızla devam ediyor.

Sosyal belediyecilik hizmetlerini hız kesmeden sürdüren Selçuklu Belediyesi, ilçeye yeni sosyal tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Selahaddin Eyyubi Mahallesinde yapımına başlanan emekli lokalinin inşaatında sona yaklaşıldı. Selahaddin Eyyubi Mahallesinin merkezinde Güldemet Parkı ve Huzur Cami ile bütünleşik bir alanda yapımı devam eden tesis bölge sakini emeklilerin gün içinde birlikte hoşca vakit geçirmelerine imkan sağlayacak. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çalışmaların hızla devam ettiği emekli lokali inşaatında incelemelerde bulundu, çalışmalardaki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlaması planlanan Selahaddin Eyyubi Emekli Lokali 86 metrekare alandan oluşacak ve içerisinde oturma salonunun yanı sıra tuvalet ve mutfak yer alacak.

“Vatandaşlarımızın talebi yatırımlarımıza yön veriyor”

Selçuklu' da belediyecilik hizmetlerini mahallelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Nüfusun yoğun olduğu Selahaddin Eyyubi mahallemizde emeklilerimizden yoğun bir lokal talebi vardı. Biz de bu doğrultuda lokalimizin yapımına başladık ve inşaatımız tamamlanma aşamasına geldik. İnşallah kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.