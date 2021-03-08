Selahattin Baki: “Pelkas, en yakın zamanda aramıza dönecek, gollerine ve asistlerine devam edecek”

Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Pelkas'ın maç içinde yaşadığı sakatlık sonrası son durumu hakkında bilgi verdi. Baki, Pelkas'ın geçici bir süre hafıza kaybı yaşadığını fakat ilk sonuçlarının iyi çıktığını ve en yakın zamanda takıma katılacağını söyledi.

Süper Lig'in 29. haftasında, Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Pelkas'ın maç içerisinde Skubic ile çarpıştığı pozisyonda yaşadığı sakatlıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Pelkas'ın ambulansla kaldırıldığı Medicana Konya Hastanesi önünde son durumu hakkında bilgi veren Selahattin Baki, "Pelkas aldığı darbeler yüzünden kendisine beyin, boyun ve göğüs tomografisi çekildi. İlk gelen sonuçlar şimdilik beklediğimizden iyi çıktı. Ama bununla beraber ilk aldığı darbede kendisi bayıldı. Geçici bir süre hafıza kaybı yaşadı. Ambulansta biraz kendine gelmeye başladı. Hastanede tam olarak şuuru yerine geldi. Dolayısıyla şu anda kötünün iyisi bir senaryo olduğu ortaya çıktı. Doktoru aldığı darbeden dolayı yine de birkaç gün istirahat etmesi, müşahede altında bulunması gerektiğini söyledi. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. En yakın zamanda inşallah aramıza dönecek, gollerine ve asistlerine devam edecek” ifadelerini kullandı.