Selçuk, 44. kuruluş yıl dönümünü kutladı

kuruluş yıl dönümünü “Milli Birlik” temasıyla düzenlenen törenle kutladı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program, SÜ Dilek Sabancı Konservatuvarı öğretim elemanları ve öğrencileri ile Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisiyle başladı. Törende konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Türkiye'nin en köklü yükseköğretim kuruluşlarından biri olan Selçuk Üniversitesinin 44. kuruluş yıl dönümünde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Selçuk Üniversitesi, 11 Nisan 1975 tarihinde kurulmuş ve bugüne kadar 600 binden fazla öğrenci mezun etmiştir. Üniversitemiz halen 77 bin öğrencisiyle ülkemizin en kalabalık üniversitelerinden birisidir. Yapılan çeşitli değerlendirmelerde ülkemizde 206 üniversite içerisinde 16. sırada, dünyada ise 28 binden fazla üniversite içinde ilk bin üniversite içinde yer almaktadır. Amacımız; üniversitemizi gerek ülkemizde gerekse dünyada saygın üniversiteler arasında daha üst sıralara taşımaktır” dedi. Rektör Şahin, üniversitenin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese de teşekkür etti.

Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu dile getiren Rektör Şahin, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimiz, ülkemizin bir beka sorunu ile karşı karşıya olduğu ifade etmektedirler. Dış düşmanlarımızın şu ya da bu sebeple bize karşı nasıl bir tavır sergiledikleri, bu tutumun tarihi arka planları, bizimle ilgili niyet ve emelleri herkesin malumudur. Bunlara, içimizdeki işbirlikçi hainlerin taşeronluk ettiği de açık seçik ortadadır. 15 Temmuz ihanet ve işgal kalkışmasının bize yeniden hatırlattığı en önemli hakikat, devlet ve millet bütünlüğümüzü korumak ve kollamak olduğudur” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin bilim ışığından yeni buluşların, yeni fikirlerin harmanlandığı geleceğin aydın kadrolarının yetiştirildiği mekanlar olduğunu ifade eden Rektör Şahin, “Selçuk Üniversitesi olarak bir ‘Dünya Üniversitesi' olma yolunda ilerlerken milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeyi, ülkemize ihtiyaç duyulan her alanda hizmet etmeyi, özetle ülkemizin ‘Stratejik Üniversitesi' olmayı kendimize hedef olarak seçtik. Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için kalite odaklı çalışmalar yürütmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Törene katılan, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da Selçuk Üniversitesinin 44. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Törende, “Yılın Hayırsever İşadamı Onur Ödülü” Kamil Akkanat'a, “Yılın Bilim Adamı Onur Ödülü” SÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yılmaz'a, “Akademik Başarı Onur Ödülü” ise Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Dalkıran'a verildi.

“Yükseköğretim ve Yeni YÖK Kavramı” konferansı

Programda, 44. yıla özel konferansı ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, “Yükseköğretim ve Yeni YÖK Kavramı” başlığıyla verdi. YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Kapıcıoğlu, “Yaptığımız projeler ve çalışmaların sebebi ülkemizin geleceği olan genç nesillerin nitelikli dünyayla rekabet edilebilir ve rekabetin ötesinde dünyaya liderlik yapabilir konumda olmalarını temin etmektir. Bunun için bir planlama, koordinasyon ve denetleme kurulu olan Yükseköğretim Kurulunun yaptığı işler, siz öğretim üyelerimizin ve üniversitelerimizin gayretleriyle birlikte yapılan çalışmalarla ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmaları, hep birlikte ve hedefe yönelik yaptığımız takdirde inanıyorum, yakın gelecekte akademide yapılan çalışmalar teknolojik ürünlere dönüşecek ve üniversitelerimiz bugün bulundukları yerden çok daha yükseklerde yer alarak dünyaya örnek akademik kurumlar haline gelecektir. Burada siz değerli öğretim üyelerimize özellikle kamu kaynaklarıyla bulunduğumuz ortamlarda yapacağımız çalışmalarla büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum. Üniversite sanayi işbirliklerinin önemli olduğunu ve sanayinin içerisinde akademisyenlerin bulunarak bu süreci devam ettirmelerini eylem içinde eğitim, uygulamanın içinde eğitimle birlikte yürütülmesinin çok önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

44. yıl anısına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu'na Selçuk Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından günün anısına bir tablo hediye edildi. Törende, doçent ve profesör unvanı alan öğretim üyelerine de protokol tarafından belgeleri takdim edildi. 44. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, Küratörlüğünü Doç. Dr. Ahmet Dalkıran'ın yaptığı “44 Yılda 44 Sanatçı 44 Eser” isimli plastik sanatlar sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Kültür Merkezindeki etkinliklerin sonrasında, konuklara ve öğrencilere Keykubat Köşkünde “Geleneksel Selçuk Pilavı” ikram edildi.

Törene, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Konya Milletvekilleri, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mevlüt Gülbudak, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Gündüz, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Mehmet Okka, siyasi parti il başkanları, dekanlar, müdürler, daire başkanları, akademisyenler, hayırseverler, idari personel, öğrenciler ile diğer protokol üyeleri katıldı.