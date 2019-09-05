Selçuk, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında

"61 bilim alanı sıralamasına 36 üniversite ile giren Türkiye, bu sayı ile 13'üncü sıraya yerleşti. ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Araştırma Laboratuvarının, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı 2018-2019 yılı sıralamasında, dünyadaki en iyi üniversiteler 61 farklı bilim alanına göre listelendi. URAP'ın yayınladığı listede alanlara göre üniversite sayısı, o alanda yayımlanan makale yoğunluklarına göre 50 ila 1000 arasında değişiyor. URAP alan sıralamalarında son 5 yılın akademik performansı değerlendirildi.

2018-2019 Dünya Alan Sıralamasında Bilim Alanlarına göre ise; Selçuk Üniversitesi “Mühendislik” alanında 831'inci, “Tıp ve Sağlık Bilimleri” alanında 830'uncu “Kimyasal Bilim” alanında 995'inci olarak listede yer aldı.