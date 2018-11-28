Selçuk, Tunus Sfax Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzaladı

Bir dizi ziyaret ve işbirliği görüşmeleri gerçekleştirmek üzere Tunus'a giden Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka ile Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Recai Kuş, Tunus Sfax Üniversitesini de ziyaret etti. Selçuk Üniversitesi heyeti, Rektör Prof. Dr. Abdelwahed Mokni ve Sfax Yüksek Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdiresi Doç. Dr. Iqbel Charfi tarafından karşılandı. İki üniversite arasında bilimsel değişim ve çalışmalar yapmak üzere İşbirliği Protokolü'nün de imzalandığı törende “International Conference on Teaching Art, Design and Media” konferansına katılımcı olarak Tunus'ta bulunan bilim insanları da hazır bulundu. Selçuk Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka ile Sfax Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdelwahed Mokni tarafından imzalanan anlaşmada İslam ülkeleri ile bilimsel birlikteliğin arttırılması hedefleniyor.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sfax Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdelwahed Mokni, “Aralık ayı içerisinde Selçuk Üniversitesini ve Selçuklu Şehri Konya'yı üniversitemizden bir heyetle ziyaret edeceğiz. Bunun için çok mutluyum. İmzalanan bu protokolle işbirliğinin artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Selçuk Üniversitesi olarak uluslararası işbirliği anlaşmalarına önem verdiklerini ifade eden Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, “Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Selçuk Üniversitesi, gerek fiziki yapısı gerekse öğrenci potansiyeliyle ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda üniversite olarak uluslararası düzeydeki işbirliği anlaşmalarına büyük önem vermekteyiz. Özellikle İslam ülkeleriyle imzalanan anlaşmaların bilimsel birlikteliğimize önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Rektör Prof. Dr. Abdelwahed Mokni'ye hediye takdiminde bulundu. Ayrıca Selçuk Üniversitesini temsilen ‘Uluslararası Sanat, Tasarım ve Medya Öğretimi Konferans'ında katılan Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlham Enveroğlu, “Gelenekten Çağdaşlığa” isimli resim sergisiyle sanatseverlerle buluştu.