Selçuk Üniversitesi 50 yaş altı genç üniversiteler arasında dünyada ilk 400'de

İngiltere merkezli dünyanın en büyük sıralama kuruluşu olan Times Higher Education'ın yaptığı çalışmaya göre Selçuk Üniversitesi, genç üniversiteler listesinde dünyada ilk 400 üniversite arasında yer aldı.

Selçuk Üniversitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Times Higher Education (THE)'nın 2010 yılından beri bir dizi performans göstergesini dikkate alarak Dünya Üniversite Sıralamalarını yayımladığı belirtilerek, “THE dünyanın en güvenilir üniversite sıralamalarından biri olarak, dünyanın seçkin üniversitelerinde eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler, uluslararası fon sağlayıcılar ve bilimsel kuruluşlar için çok önemli bir referans olarak kabul ediliyor. THE Dünya Üniversite Sıralamaları, birçok uluslararası kuruluşa göre en büyük ve en kapsamlı global üniversite sıralaması olarak kabul ediliyor. 2020 yılı sıralamasında 93 ülkeden 2 bine yakın üniversiteyi incelemeye alan THE'nın araştırmasında sıralamayı etkileyen öğelerin arasında öğretim (yüzde 30), araştırma (yüzde 30), bilimsel referanslar (yüzde 30), sektörel bağlantı (yüzde 2,5) ve uluslararası görünüm (yüzde 7,5) yer alıyor” denildi.

Açıklamada, Selçuk Üniversitesi'nin, ilk defa izlemeye alınması için yaptığı başvurunun hemen akabinde 2020 yılı sıralamasında 50 yaş altı genç üniversiteler sıralamasında dünya üniversiteleri içerisinde 350-400 ve Asya Üniversiteleri sıralamasında ise 400+ bandında yer alarak önemli bir başarıya imza attığı kaydedildi.