Selçuk Üniversitesi 745. Vuslat etkinliklerine hazır

Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri çerçevesinde Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı tarafından 7-17 Aralık 2018 tarihleri arasında bir dizi program gerçekleştirilecek.

Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 745. Vuslat Yıldönümü kapsamında yapılacak etkinlik çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda; 10 Aralık 2018 tarihinde “Mevlana Araştırmaları Yüksek Lisans Mezun Öğrenciler Paneli”nde Enstitü bünyesinde bulunan yüksek lisans programından mezun olmuş öğrenciler Mevlâna ve Mevlevilik hakkında düşüncelerini paylaşacak. 12 Aralık 2018 Çarşamba günü düzenlenecek Mesnevi Şarihi Ahmed Avni Konuk'un vefatının 80. Yıldönümü Anısına düzenlenen “Ulusal Hazreti Mevlana ve Mesnevi Sempozyumu”na farklı üniversiteden gelecek olan 12 bilim insanı Ahmed Avni Konuk'u tasavvufi, musiki ve eserleri üzerinden anlatacak. Ayrıca 10-13-14 Aralık 2018 tarihlerinde Konya merkez ilçelerindeki üç farklı orta öğretim kurumunda Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencileri tarafından yapılacak “Genç Gönüllerde Hazreti Mevlana” başlıklı konferanslarda gençlere Hazreti Mevlana'yı anlatacak. Yine her yıl geleneksel olarak yapılan “Gönlümüzdeki Mevlana Söyleşileri - IX” bu yıl 11 Aralık 2018 Salı günü Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in moderatörlüğünde, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz, Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic katılımıyla gerçekleşecek. “Mecalis-i Seb‘a - Hazreti Mevlana ve Eğitim” başlığıyla yapılacak söyleşide katılımcılar; eğitim dünyasının Hazreti Mevlana'sını ve eğitim camiasına Hz. Mevlana'nın yansımalarını paylaşacak.

Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı ile ortaklaşa düzenlenen “Aynadaki” isimli tek perdelik tiyatro 8-16 Aralık 2018 tarihleri arasında saat 20.00'da ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak. Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdüresi Prof. Dr. Dilek Zerenler koordinatörlüğünde ve Öğr. Gör.Tolga Özenç Özençel yönetmenliğinde sahnelenecek ‘Aynadaki' isimli oyunun ilk gösterimi 8 Aralık 2018 Cumartesi günü yapılacak. Bu yıl ayrıca Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi M. Nuri Parmaksız'ın yönetmeliğinde Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda Tasavvuf Müziği Konseri de gerçekleştirilecek.

"Selçuk Üniversitesi Şeb-i Arus etkinliklerine katkı sağlayan kurum haline gelmiştir"

Etkinliklerkapsamında konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Günümüzde Selçuk Üniversitesi, 1980'li yılllardan bu yana Şeb-i Arus etkinliklerine aralıksız katkı sağlayan ve yapılan her türlü faaliyetin bilimsel boyuta taşınmasında rol oynayan bir kurum haline gelmiştir. Bilim ve kültür adına her alanda sadece Konya'da değil ülkenin ve dünyanın her yerinde kendisinden söz ettiren Selçuk Üniversitesi Hazreti Mevlana, Yunus Emre, Hoca Ahmet Yesevi gibi milli ve manevi kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasında da her zaman rol almış ve almaya da devam edecektir. Bu kapsamda Selçuk Üniversitesi olarak bizler, büyük fikir insanı Hazreti Mevlana ile ilgili yapılan her türlü faaliyete ve bilimsel etkinliğe katkı sağlamak için hazırız. Hazreti Mevlana ve düşüncesi, bu kadar savaşın ve kargaşanın yaşandığı günümüz dünyasında her geçen gün barıştan, sevgiden, hoşgörüden ve birlikte yaşamadan yana daha da önem kazanmaktadır. Dileğimiz odur ki bütün insanlık bu sevgi ve kardeşlik atmosferinde birlikte yaşamayı amaç edinsinler. Bizler de üniversite olarak bu yıl çok geniş bir program planlaması ile Şeb-i Arus Etkinlikleri'ni gerçekleştireceğiz. Bu programlarda tüm Konya olarak kararlaştırılan 'Selam Vakti' teması kullanılmış ve programların içeriği o şekilde zenginleştirilmiştir. Diğer yandan üniversite yönetimi ve idareciler olarak bu tür etkinliklerin her alana yayılması için akademik çalışmalardan başka, toplumun diğer kesimlerine de erişmeye çalışıyoruz. Bu amaçla yapılacak etkinliklerin bazısının liselerde ve fakültelerdeki öğrencilere, yöneticilere ve halka yönelik olduğu da görülecektir. Düzenleyeceğimiz etkinliklerin Konya'ya, ülkemize ve tüm dünyaya şimdiden hayırlı olmasını temenni eder; akademik ve idari tüm personelimizi, öğrencilerimizi ve saygıdeğer Konyalıları etkinliklerimizde görmekten onur duyacağımızı belirtirim" dedi.

“Hazırlıklar büyük bir titizlikle tamamlandı”

Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel ise tüm etkinlikler için gerekli hazırlıkları titizlikle tamamladıklarını belirtirken, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hazreti Mevlana ile ilgili bilimsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirmeye çalıştıklarını söylemiş ve tüm üniversite personeli ile öğrencilerini etkinliklere davet etmiştir. Etkinliklerde üniversite öğrencilerimiz ve personelimizle birlikte Konya Liselerinde eğitim gören gençlerimiz ve Konya halkının da bilgilendirilmesinin amaçlandığını belirten Prof. Temizel, “Bu yıl da uluslararası sempozyumdan konferanslara, sergiden söyleşiye kadar birçok etkinlikle anma haftasına katkı sunacağız. Tüm etkinliklerimize ilişkin hazırlıklarımızı tamamladık. Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü olarak Mevlana ve Mevlevilik Kültürünün tamamen aslına uygun ve bilimsel gerçekler doğrultusunda anlaşılması konusunda çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Bu yıl dört ana başlıkta toplam 6 programla anma etkinliklerine katkı sağlamaya çalışacağız. Düzenlediğimiz etkinliklere mümkün olduğunca farklı isimleri ve konuları dahil ederek Hazreti Mevlana ve Mevlevilik Kültürünü detaylı bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz” dedi