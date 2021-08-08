Selçuk Üniversitesi Erasmus+'ta hoş geldin etkinliği

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü ve Erasmus+ Öğrenci Topluluğunca (ESN), Litvanya ve Romanya'dan gelen öğrencilere yönelik düzenlenen “Hoş Geldin Etkinliği (Welcoming Fest)”, Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat'ın katılımıyla gerçekleşti.

Erasmus+ Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Zerrin Savaşan, Erasmus Evi'nde yapılan etkinlikte, öğrencilere Erasmus staj hareketliliği kapsamında “Hoş Geldin Etkinliği” düzenlediklerini söyledi. Bu çerçevede 3 gün boyunca çeşitli programlarda bulunduklarını ifade eden Doç. Dr. Savaşan, “Öğrencilerimize ilk iki gün proje simülasyon eğitimi verdik. Bu eğitimimizi Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Gençlik Fabrikası Direktörü, Proje Eğitmeni Uzmanı Öğr. Gör. Bora Akince yürüttü. Kendisinin eğitmenliği ışığında iki günlük proje eğitiminden sonra çocuklarımızdan artık bizim beklediğimiz, bu eğitimleri somut proje başvurularına çevirmeleridir. Bu kapsamda destek veren Selçuk Üniversitesi yönetimine, AGÜ Gençlik Fabrikasına, ESN Gençlik Örgütlenmesine, Hukuk Akademisine, Güzel Sanatlar Fakültesine, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı ve öğretim elemanlarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Doç. Dr. Savaşan, koordinatörlük bünyesinde benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Yaz dönemini 20'yi aşkın öğrenciyle tamamlayacaklarını anlatan Savaşan, “Bu tabii pandemi koşullarında bu şekilde. İleride inşallah bu sayımızın artmasını umut ediyoruz” dedi.

Öğrenciler, etkinliklerin son gününde SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Naciye Detseli eşliğinde ebru sanatından örnekler sundu. Sonrasında, Prof. Dr. Oğuz Karakaya (kanun), Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri Parmaksız (ney), Öğr. Gör. Emre Küçükgök (ud), Arş. Gör. Gizem Şahin (kemençe), Arş. Gör. Burhan Keskiner (tambur) ve Müzik Öğretmeni Hakan Şahin (bendir), öğrenciler tarafından beğeniyle karşılanan Türk Müziği dinletisi gerçekleştirdi.