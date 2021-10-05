Selçuk Üniversitesi ile TÜBA arasında protokol imzalandı

Selçuk Üniversitesi ile Türkiye Bilimler Akademisi arasındaki TÜBA Türkoloji Araştırmaları Destek Programı'na dair protokolün imzalarını, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker attı. Bir yıl geçerli olacak protokol ile TÜBA tarafından yürütülen Türkoloji Araştırmaları Destek Programı kapsamında yurt dışında çalışan, TC vatandaşı olmayan Türkologlara burs verilecek. Burs programı kapsamında TC vatandaşı olmayan Türkologlar, Türkiye'deki tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde her yıl Akademi Konseyince belirlenen konu ve alanlarda, Türkiye'deki ilgili öğretim üyeleri ile ortak çalışma yapabilecek.

Araştırmaların bilimsel sorumluluğunu Selçuk Üniversitesi üstlenecek

TÜBA Türkoloji Araştırmaları Destek Programı başvurularının değerlendirilmesi ve burs verileceklerin belirlenmesi, Akademi Konseyi tarafından oluşturulan Burs Değerlendirme Komitesince ortaya konulan değerlendirme kriterleri kapsamında yürütülecek. Değerlendirme komitesinin önerdiği adaylar arasından burs almaya layık görülenler, Akademi Konseyi tarafından belirlenerek karara bağlanacak. Burs almaya layık görülen Türkologlara, TÜBA tarafından üç ay boyunca aylık 750 ABD doları burs verilecek ve gidiş-dönüş uçak bileti temin edilecek. TÜBA tarafından belirlenen bursiyerler için danışman öğretim üyesi görevlendirecek olan Selçuk Üniversitesi, seçilen bursiyerlere Türkiye'de araştırmalarını sürdürdükleri 3 ay boyunca konaklama imkânı da sağlayacak. Ayrıca yürütülen araştırmanın akademik başarısı ve bilimsel sorumluluğu gibi tüm akademik süreçlerde Selçuk Üniversitesi sorumlu olacak.

“Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz”

Türklerin tarihini ve geçmişini öğrenmesi açısından büyük bir öneme sahip olan Türkolojinin, her bir Türk'ün kendini tanıması ve geçmişle gelecek arasında köprü kurması açısından oldukça önemli bir ilim dalı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki o en sıkıntılı dönemde Fuad Köprülü'ye Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünü kurdurmuştur. Yani şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeli Türkoloji harcıyla karılmıştır. Zira Gazi Mustafa Kemal, Türkoloji'nin Türklerin bekâsı ile doğrudan ilişkili olduğunun farkındaydı. Bizler de Selçuk Üniversitesi olarak Türk edebiyatı, Türk dili, lehçeleri ve ağızları, Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları, Türk tarihi, Türk halk kültürü alanlarında araştırma çalışmaları yapmak ve yürütmek; ülkemizin dünden bugüne edebiyat ve kültür alanındaki gelişimini izlemek; bu alanda kazanımları sürdürülebilir kılmak ve araştırmacılar için tartışma ortamı yaratarak yarınlara açılımlarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda “Türkiye Bilimler Akademisi”ne bugüne kadar vermiş olduğumuz destek, bundan sonra da devam edecektir. Mehmet Fuat Köprülülerin, Zeki Velidi Toganların, Reşid Rahmeti Aratların mirasını büyük bir canlılıkla yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu bağlamda, imzaladığımız bu protokolün ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de Selçuk Üniversitesi ile imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını temenni etti.