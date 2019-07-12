Selçuk Üniversitesi ilk uçağını aldı

Selçuk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Gelişen havacılık teknolojisi ve havayolu ulaşımının dünyada artan önemi dolayısıyla, ülkemizde de ciddi yatırımların yapılması, İstanbul Hava Limanının açılması, uçuş noktası olarak 55 adet pistin bulunması, her şeyden önemlisi ülkemizin uluslararası hava yol taşımacılığının ipek yolunu oluşturması, kurumumuz için de havacılık alanında çözümün bir parçası olma gereğini doğurmuştur. Sektörde yapılan çalışmalar ve elde edilen veriler neticesinde 2019 yılı için ülkemizde pilot açığının yaklaşık olarak 7 bin civarında olduğu tespit edilmiştir. Bu sayı sürekli gelişen hava yolu taşımacılığına ve artan uçak sayısına orantılı olarak yükselerek devam etmektedir. Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yapılan yoğun ve titiz çalışmalar neticesinde kalıcı adımlar atılmış ve pilotaj eğitimi verebilmek aynı zamanda ülkemiz havacılığına katkı yapabilmek için 2018 yılı sonunda ‘Sivil Havacılık Uçuş Akademisinin' kuruluşu gerçekleştirildi. Akademinin kurulmasının ardından Selçuk Üniversitesine ait ICAO standartlarına uygunluk çalışmaları ile gerekli izin ve bilgi yazışmaları yapılan 2 bin 500 metre uzunluğunda 45 metre eninde tüm uçakların iniş kalkış yapabileceği kapsamlı bir meydan ve pist çalışmasında temel atma aşamasına gelindi. Bakım ve hangarlama hizmetlerinin verilebileceği bir meydan özelliği taşıyan pist bölgesi Konya il merkezine 30 kilometre mesafede Sarayönü ilçesinde bulunmaktadır. Tüm bu hazırlıklar ile özellikle bölgemizin en büyük eksiği olan Genel Havacılık ve Sportif Havacılık faaliyetlerinin başlatılması da hedeflenmektedir. Yaklaşık bir buçuk yıllık bir emekle ve yoğun bir mesai ile hazırlıkları tamamlanan bu süreci takiben ‘Sivil Havacılık Uçuş Akademisinin' pilotaj eğitiminde kullanılmak üzere 2017 model tek motorlu eğitim uçağı gerekli tüm yasalar prosedür uygulanarak Selçuk Üniversitesi filosunu kaydedilen ilk uçak olmuştur” denildi.