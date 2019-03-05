Selçuk Üniversitesi İLTEK akredite edildi

İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleşen bilgilendirme toplantısına; Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, İLTEK Müdürü Doç. Dr. Abdullah Sivrikaya, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Bilgehan Yabgu Horasan, Doç. Dr. Ömer Faruk Yüksel, Akreditasyon Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Esma Menevşe ve akademisyenler katıldı.

Programın açılış konuşmasını İLTEK Müdürü Doç. Dr. Abdullah Sivrikaya, “İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesine yaklaşık bir yıl önce katılan yeni ekip olarak yaptığımız ciddi çalışmalar neticesinde bu başarıya ulaştık. Gelinen nokta çok ciddi çabaların gösterildiği bir nokta olup, önceki yönetim döneminde 2012 yılında başlayan çalışmalar dönemimizde yoğun bir şekilde devam ediyor. Çok ciddi ve titiz çalışmalarımız oldu. Şükürler olsun, üniversitemiz adına önemli aşamayı başarmış olduk. AR-Ge Merkezimiz tarafından sunulan hizmetler her geçen gün geliştirilmektedir. Merkezimiz şu anda bölgenin en iyi çalışan merkezi laboratuvarlarındandır” diye konuştu.

Akreditasyon sisteminin güven sağlama üzerine kurulu olduğunu belirten İLTEK Müdürü Doç. Dr. Abdullah Sivrikaya, “Güven içinde bazı gerekçelerin olması gerekmektir. Analiz işlemlerinin yapılabilmesi için teknik bir alt yapı ve cihazlara ihtiyaç vardır. Ayrıca bu cihazları kullanabilme yeterliliğine sahip personel ve uyumlu laboratuvar koşulları da gerekmektedir. Sisteme güvenilmesi için bu gerekçelerin karşılanmasına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla akreditasyon bir sistemin düzgün çalışıp çalışmadığının bir göstergesi olup, sonuçlarınızın en uygun güven alanında verdiğinizin ifadesidir. İLTEK olarak, 13 Şubat 2019 tarihinde TÜRKAK tarafından 4 yıllığına akredite edilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda İLTEK'in sunduğu hizmetlerin kalite güvencesi altında olduğunu vurgulamak isterim. Selçuk Üniversitesi, 43 yıllık geçmişiyle ülkemizin önemli üniversiteleri arasındadır. Kurulduğundan itibaren pek çok önemli başarılara imza atan üniversitemiz araştırma laboratuvarı konusunda da ülkemizin öne giden kurumları arasında yer almaktadır. Merkezimizin alt yapısı birçok alanda hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır” diye konuştu.

"İLTEK Selçuk Üniversitesinin medarı iftiharı ve göz bebeği olan laboratuvarlardan birisidir"

Akreditasyon belgesinin alınmasında emeği geçen herkesi tebrik ettiğini belirten Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “İLTEK Selçuk Üniversitesinin medarı iftiharı ve göz bebeği olan laboratuvarlardan birisidir. Büyük bir yatırım çok güçlü bir alt yapıya sahiptir. Ülkemize, sanayicimize ve araştırma yapan bilim insanlarına önemli katkılar ve hizmetler sunacak bir laboratuvardır. Bunca emek ve yatırıma rağmen akredite edilemediği için bugüne kadar çıkan sonuçlar, sadece bilimsel çalışmalar için anlam ifade ediyordu. Ancak gündelik hayatta ve ticarileşme noktasında yapılabilecek testlerin çok fazla bir geçerliliği ve anlamı yoktu. Biz, bu kadar büyük bir yatırımın ülke ekonomisine katkı sağlaması ve üniversitemize gelir getirebilmesi için akredite edilmesi noktasında bir karar almıştık. Rektör olarak göreve başladığımın 2. ayında ilk talimatımız bu yönde olmuştu. Bazı eksiklikler vardı, bazı yatırımlar gerekliydi. Onlar içinde bir bütçe ayırdık. Fakat tabii uzun bir süreç bu süreci mevcut yönetici arkadaşlarımız sonuçlandırdılar ve bugün itibariyle İLTEK Laboratuvarımız TÜRKAK tarafından akredite edilmiş durumdadır. Tabii ki bu birimimiz altındaki tüm laboratuvarlarımızın akredite edilmesi temel hedefimiz olmakla birlikte öncelikli olarak en çok iş ve hizmet üreten, ihtiyaç duyulan, alanlardaki en az 5 laboratuvarın akredite edilmesi gerekiyor. Bu noktada çalışmalarımız devam edecek. İLTEK yönetimimize biz, gerekli desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"İnsan yetiştirmeye ilaveten bilgiyi bilimi üretmeliyiz"

Ülkelerin gelişmesinde üniversitelerin önemini vurgulayan Rektör Şahin, “Üniversiteler, ülkenin ihtiyacı olan insanları yetiştiren kurumlardır. İnsan yetiştirmeye ilaveten bilgiyi bilimi üretmeliyiz. Onu ürüne dönüştürmeliyiz. Ve dönüşecek olan bu ürünlerinde ülkeye katma değer üretecek şekilde üretime geçirilmesi gerekiyor. Bu noktada Selçuk Üniversitesi olarak çok büyük merkezler laboratuvarlar kurduk. Ama bu laboratuvarların içerisinde başlangıçta da ifade edildiği gibi önemli olan laboratuvarımız İLTEK'tir. Bundan sonraki süreçte de sizlerin gayretleriyle ve gerekirse teknik elemanlarının sayısını arttırarak. Akademisyenlerimizin sayısını arttırarak yolumuza devam edeceğiz. Selçuk Üniversitesinin çok güzel çalışmalar ve projeler bekliyor. Bunların başında KBRN alanı dediğimiz ve bizim kendimize göre kimyasal ve biyolojik saldırılara karşı çalışmalar yapma hususu var ki bunu da biz İLTEK bünyesinde gerçekleştireceğiz. Alternatif enerji kaynakları yerli ve milli ilaç üretimi, aşı üretimi çalışmaları şu anda ülke açısından önceliği olan ve bizimde üzerinde yoğun çalıştığımız zaman ve kaynak ayırdığımız alanlardır. Bunların hepsi İLTEK Merkezinde oluşturulacak bir çalışma ekibiyle yürütülecektir” dedi

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, “TÜRKAK akreditasyonuyla elde ettiğimiz akreditasyonu bir başlangıç olarak saymak ve bu süreci genele yaymak için Selçuk Üniversitesinin içerisinde ve dışarısında bunu yaymak ve başlangıç olarak bu süreci başlatmış olmanızdan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değerli bir sürece katkı sağlayacağımızı düşünüyorum bu sürecin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu süreci başlatmış olmanızdan dolayı emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.