Selçuk Üniversitesi, KTMÜ ile ‘akademik iş birliği protokolü' imzaladı

Protokol ile ortak araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi, akademik personel, lisans ve lisansüstü öğrenci değişiminin yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda seminer, kurs, çalıştay ve bilimsel toplantıların düzenlenmesi, eğitim araştırma amaçlı bilimsel yayınların hazırlanması, bilimsel dergi ve diğer materyallerin ortak yayınlanması amaçlanıyor. Eğitim araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişiminin yer aldığı protokol çerçevesinde sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin de düzenlenmesi öngörülüyor.

İş birliği protokolü; Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev tarafından imzalandı.