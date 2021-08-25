Selçuk Üniversitesi öğrenci tutumlarını araştırdı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Avrupa Birliği (AB) Erasmus Plus Projesi kapsamında İtalya, İspanya, Romanya ve Bulgaristan'dan gelen öğretim elemanları, Meram Osman Gazi Ortaokulu ile Meram Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğretmenlerinin katılımıyla düzenlenen eğitim programına ev sahipliği yaptı.

Senato Salonu'nda düzenlenen törene Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Tıp Fakültesi Dekanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Selvi, Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Türkoğlu katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken törende yaptığı konuşmada, Selçuk Üniversitesine AB Erasmus Plus Projesi kapsamında gelen öğretim elemanları ve öğretmenler ile tanışmak, belgelerini takdim etmek için bir araya geldiklerini söyledi. Projenin verimli bir çalışma olduğunu ifade eden Prof. Dr. Eken, “Öğrenciler, birtakım problemlerden dolayı okullarına devam edemiyor. Öğrencilerin okullarına neden katılamadığı noktasında problemlerin net olarak belirlenmesi adına böyle bir proje geliştirildi. Elbette ki öğrencilerimizin problemleri bu proje ile belirlenecek. Proje kapsamındaki çıktılar sonucunda okula katılamayan öğrencilerin okula tekrar kazandırılması noktasında çok ciddi mesafe alınacak. Projeyle sadece öğrencilerimiz değil, aynı zamanda başta öğretmenler ve veliler olmak üzere toplum da olumlu anlamda etkilenecek. Öğrencilerin hangi ülkeden olursa olsun birçok problemi ortaktır. Farklı ülkelerdeki öğrencilerin farklı problemlerinin olması da düşünülerek bu projeye birçok ülkeden katılım sağlandı. Dolayısıyla bu projeden sağlanacak sonuçlar, veriler tüm dünya eğitimine ışık tutacak ve çözüm bulacaktır. Projeye katılımınızdan ve sizleri misafir etmekten dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğretim elemanları ve öğretmenlere katılım belgeleri takdim edildi.