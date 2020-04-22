Selçuk Üniversitesi TÜBİTAK desteğiyle yerli hayvan aşısını üretecek

Öğr. Üyesi Aslı Sakmanoğlu, TÜBİTAK desteğiyle yerli hayvan aşısı projesini hayata geçireceklerini söyledi.

2019 yılı 2. döneminde “1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Veteriner Mikrobiyolojisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Aslı Sakmanoğlu, tarafından sunulan “Sığırlar için Mannheimia Heamolytica'ların Yerli Suşlarından ve Rekombinant Antijenlerinden Polivalan Aşı Hazırlanması Projesi” kabul edildi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyle ilgili bilgilendirmede bulunan SÜ Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Veteriner Mikrobiyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aslı Sakmanoğlu, “Sığırlarda Mannheimia Heamolytica'ların neden olduğu enfeksiyona karşı çeşitli ticari aşılar bulunmasına karşın enfeksiyon görülmeye devam etmekte ve önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Projede hasta hayvanlardan izole edilen bakterilerle farklı kombinasyonlarda etkili yerli bir aşının üretilmesi projemizin ana hedefidir. Ayrıca mikroorganizmalarda patajonitede rol oynayan önemli virulans faktörleri bulunmaktadır. Mannheimia Heamolytica'ların da enfeksiyona neden olan önemli virulans faktörleri bulunmaktadır. Aşının etkinliğini arttırmak için bu antijenik yapıları da rekombinant protein olarak elde edip yerli saha suşlarından hazırlanan aşı ile kombine etmeyi hedeflemekteyiz” diye konuştu.

"Bu proje kapsamlı ve titiz bir çalışma gerektirmektedir"

Projenin 2019 yılı 2. döneminde “1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında kabul edildiğini söyleyen Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aslı Sakmanoğlu, “Bu proje kapsamlı ve titiz bir çalışma gerektirmektedir. Çalışma ekibimizde; Prof. Dr. Osman Erganiş, Doç. Dr. Zafer Sayın, Dr. Öğretim Üyesi Ali Uslu, Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Pınar Kara Karyeyen bulunmaktadır” dedi.

Aşıların genelde yurt dışından ticari olarak temin edildiğini ifade eden Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aslı Sakmanoğlu, “Aşıların etkinliğini belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesinin de ülkede enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların karakterizasyonun yapılarak aşılarda ana tohum suşu olarak kullanılmasıdır. Aşılama sonrasında hedeflenen başarı ancak bu şekilde elde edilebilir. Şu an gündemde Covid-19 enfeksiyonuna yönelik aşı çalışmaları var ki bunda da en önemli hedef yerli suştan aşı yapılması ve uygulanmasıdır. Projemizde de amacımız; sığırlarda önemli ekonomik kayba neden olan bu bakteriye karşı, ülkeyi temsil edecek sayıda Mannheimia Heamolytica'nın karakterizasyonu yapılmasını, rekombinant proteinlerin üretilmesini ve ticari aşılardan daha üstün olabilecek yerli aşının hazırlanmasını planlamaktayız" dedi.

Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aslı Sakmanoğlu, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalının aşı ARGE ve prototip üretimi için uygun teknik ve bilgi alt yapısına sahip olduğunu, Türkiye'ye yenilik getirebilecek hayvansal aşılara yönelik çok sayıda çalışma yapıldığını ifade etti.