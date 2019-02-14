Selçuk Üniversitesi ve MEB arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) arasında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın (YÖS) yurt dışında tanıtılması ve bu sınavların yurt dışında bakanlığa bağlı okullarda düzenlenmesine imkan sağlayan protokol imzalandı.

Protokoller kapsamında 6 üniversite, Milli Eğitim Bakanlığının 16 ülkedeki okullarını YÖS için sınav merkezi olarak kullanacak. Buralarda görev yapan öğretmenler de sınavlarda gözetmenlik yapacak. MEB, üniversitelerle yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için ortak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirecek. İmzalanan protokollerle, bu alanda iş birliğine gidilen üniversite sayısı 13´e yükseldi.

Törenin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, biyoteknoloji ve bilim alanındaki gelişmelerin gelecek yıllarda daha da hızlanacağını, gençlerin bu değişime hazırlanmalarının ülkeler için büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye´deki genç nüfusa dikkat çeken Safran, "Özellikle son yıllarda yurt dışına gönderdiğimiz öğrencilerde aradığımız özellik, gelecek yıllarda Türkiye ve dünyanın ihtiyacı olan mesleklere yönelik kendilerini hazırlamaları ve bu birikimlerini ülkemizde değerlendirmeleridir" dedi.

Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrenci sayısının 114 bin 700 civarında olduğuna dikkati çeken Safran, yabancı öğrencilerin sayısının yükselmesinin eğitimin niteliğinin arttığını gösterdiğini söyledi. Yaklaşık 50 ülkede YÖS yapıldığını belirten Safran, "Protokollerle bu üniversitelerimiz hem daha sağlıklı sınavlar yapacak hem daha çok yabancı öğrenciyi Türkiye´ye çekecek" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran, 2023 Eğitim Vizyonu´na yönelik, eğitimin tüm paydaşlarından katkı beklediklerini sözlerine ekledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, “Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokolle, yurt dışından ülkemize gelecek olan yabancı uyruklu öğrencilerin hem sayısı artacak hem de daha nitelikli öğrenciler gelecektir. Selçuk Üniversitesi olarak bu sürece katkı sağlayacak ve ülkemizin adeta bir eğitim üssü olması noktasında çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenen imza törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Eray Alper katıldı.