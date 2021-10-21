Selçuk Üniversitesi yerli hibrit tohum geliştirdi

SÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahim Ada, tarımsal üretimde özel sektörün talep ettiği çeşitlerin geliştirilmesiyle ilgili yürüttükleri çalışmaların devam ettiğini söyledi. Şeker pancarında ülkemizde tescilli bir yerli çeşidin olmadığını belirten Ada, “Yaptığımız çalışmaların sonucunda belli aşamaya geldik. Islah edilen tohumun, tarım sektöründe faaliyet gösteren ulusal bir kuruluşa devri konusunda sözleşme imzaladık. Bizim geliştirdiğimiz pancar tohumu çeşitleri, İç Anadolu Bölgesi'nin şartlarına uygun. Sınırları içerisinde 4 şeker fabrikası bulunan Konya, Türkiye'deki şeker pancarı üretiminin yüzde 40'ını karşılıyor. Fakültemizde geliştirdiğimiz tohum çeşitleri bu üretime ciddi anlamda katkı sunacak” dedi.

“Çiftçimiz yerli tohumları üretecek"

Ayçiçeği tohumuna yönelik yürütülen çalışmaların da uzun süredir devam ettiğini ifade eden Doç. Dr. Ada, “Özel sektörün talepleri doğrultusunda hazırladığımız çeşitleri önümüzdeki yıllarda piyasada görmeye başlayacağız. Ayçiçeğinde özellikle Trakya Bölgesi biliniyor, ancak son yıllarda üretim alanları İç Anadolu'ya doğru kaydı. İç Anadolu Bölgesi'nin coğrafi yapısına uygun çeşitlerimizi bundan sonra piyasada görebileceğiz. Susuzluk ve kuraklığa dayanıklı çeşitleri geliştirip özel sektörün hizmetine sunacağız. Böylece bölge çiftçimiz, kendi imkânlarımızla geliştirdiğimiz çeşitlerden üreterek ülke ekonomisine katkı yapacak” diye konuştu.

“Milli üretim için önemli bir adım attık"

Şeker pancarı ve ayçiçeği tohumunda birçok alternatifin olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ada, “Her türlü iklim şartları ve toprak yapısına uygun çeşitlerimiz olacak. Çünkü genetik mekanizma bizim elimizde. İstediğimiz şekilde bu çeşitlere yön verebiliyoruz. Hibrit bitkilerin en büyük özelliği de bu. Türkiye'deki şeker pancarı ve ayçiçeği sektörüne giriş yapabilmekti önceliğimiz. Şeker pancarında tohumluk haklarının yüzde 100'ü, ayçiçeğinde de yüzde 90 ve üzeri global firmalara ait. Öncelikli amacımız, özellikle İç Anadolu'daki bu hakimiyeti kırmak, bunun için çeşitler geliştirmek. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, tarımsal üretimin yerli ve milli olması noktasında önemli bir adım attı” ifadelerini kullandı.