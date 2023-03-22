Selçuk Üniversitesinde 2 sergi sanatseverlerle buluştu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen "Yeniden..." temalı karma sergide yurt içi ve yurt dışından 41 sanatçının 52 eseri sanatseverlerle buluştu.

SÜ Müzesinde gerçekleştirilen sergide konuşan SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini belirterek, olumsuzluklara rağmen hayatın devam ettiğini söyledi. Bu anlamda hassasiyetle gerçekleştirilen değerli bir sergide buluştuklarını ifade eden Prof. Dr. Polat, “Depremzede vatandaşlarımız hiç aklımızdan çıkmıyor. Bir şekilde yaptığımız işlerin içerisine onları da dahil etmeye gayret gösteriyoruz. Güzel Sanatlar Fakültemizin sergisinde de aynı hassasiyetle davranıldığını görüyorum. Sanatçılarımıza teşekkür ediyor, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Atıf Polat da, geleneksel hale getirdikleri sergide 8'i yabancı olmak üzere 41 sanatçının 52 eserinin yer aldığını aktardı. Sergide resim, grafik, endüstriyel tasarım, seramik, heykel dahil birçok alana ait eserin bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Ali Atıf Polat, “Yeniden” temasının yeniden hayata tutunmayı nitelediğini söyledi. Prof. Dr. Polat, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı iş birliğinde açtıkları sanat atölyesinin de afetzede vatandaşların hayata tutunmalarına katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

“Yeniden” temalı serginin açılışının ardından Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Paralı'nın hazırladığı tasarımların yer aldığı “kişisel sergi” ziyaret edildi. Sergiden elde edilen gelirler, Prof. Dr. Erol Güngör Bursu aracılığıyla depremzede öğrencilere bağışlanacak.

1 ay süre ile ziyaret edilebilecek serginin açılışına, SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Atıf Polat, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, öğretim elemanları ile sanatseverler katıldı.