Selçuk Üniversitesi'nde bilim ve sanat, kongrede buluştu

Kongrede temel bilimler üzerine oturumlar, seminerler, poster ve stant sunumları ile resim, tasarım, tiyatro ve film faaliyetleri de gerçekleştirilecek.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Sayın, Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında 2022 yılının Sürdürülebilir Kalkınma İçin Uluslararası Temel Bilimler Yılı ilan edildiğini söyledi. Bu çerçevede Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde kongreyi düzenlediklerini ifade eden Ülkü Sayın, “Bu etkinlikte yerküremiz, fizik kanunları üzerine kurgulanan kimyasal süreçlerden geçerek biyolojik olaylarını tamamlayan matematiksel bir model olarak ele alınacaktır. Bu amaçla kıymetli bilim insanlarımız eğitim seminerleri verecek, değerli öğrencilerimiz poster ve stant sunumları yapacaktır. Bunun yanı sıra evreni anlama sanatı olarak tanımladığımız temel bilimleri; resmet, tınıyı dinle, dokun, hisset, gör, tadını al eylemleriyle anlatmayı hedefleyen müzik, resim, tasarım, tiyatro ve film faaliyetleri de gerçekleştirilecektir. Farklı disiplinlerden öğretim üyelerimiz, lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve lise öğrencilerimiz, ayrıca farklı meslek gruplarından değerli sanatçılarımız, bilim ve sanatın muhteşem birlikteliğini hissederek temel bilimler yılını kutlamak üzere bir araya geldi” dedi.

“Ülkemizin geleceği için gayret ediyoruz”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, üniversite olarak bilimsel çalışmalara destek vermeye devam ettiklerini belirtti. Prof. Dr. Metin Aksoy, “Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi biz de devraldığımız bayrağı daha iyi yerlere taşımak ve gelecek nesillere daha iyi bir üniversite bırakmak için gayret ediyoruz. Bugün itibarıyla Selçuk Üniversitesi ailesi olarak belki de en fazla göstergelerden bir tanesi bilimsel araştırma projelerinde öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin çalışmalarına ve projelerine verdiğimiz destektir. Üniversitemizin uluslararasılaşması için çabalıyoruz. Aynı zamanda kampüs içerisinde daha ferah bir ortamda eğitim almaları ve bu ferah ortamda akademisyenlerimizin biraz da nefes alması için çabalıyoruz. Kampüsünden, fiziki mekanından bilimsel projelerin desteğine kadar Selçuk Üniversitesi ailesi olarak hep birlikte ülkemizin geleceği için çabalıyor ve gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Sekreteri Dr. Şule Ürün, “Etkinliğin özellikle öğrencilere temel bilimleri daha çok sevdireceğine, ufuklarını açacağına inanıyorum. Sunum yapacak hocalarımızın öğrencilerimize rol-model olacağını düşünüyorum. Bu da UNESCO ideallerinin ülkemizde faaliyete geçmesine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kulandı.

“Selçuk Üniversitesi güzel bir çalışma örneği gösterdi”

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar da, güzel ve anlamlı bir organizasyonda bir araya geldiklerini belirterek, “Önümüzdeki yıllarda üniversitelerin müfredatlarında sağlıktan, sosyal bilimlerden, mühendislikten hepsini kavrayacak bir şekilde bütüncül bir anlayışla sürdürülebilirlik fikrinin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda kalite güvencesinin akreditasyon çerçevesinde üniversitelerin bu konuda bir yaklaşımlarının olup olmadığı da yer alacak gibi duruyor. Uluslararası çerçevede zaman zaman ölçütler güncelleniyor. O çerçevede bu konular daha önemli hale gelecek” dedi.

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Uluslararası Temele Bilimler Yılı'nı farkındalık çalışmalarıyla yürütüyoruz. Güzel çalışma örneği olarak takdim edilebilecek bir çalışmayı Selçuk Üniversitesi gerçekleştirdi. Bundan dolayı da rektörüme ve ekibine, Ülkü hocamıza teşekkürlerimi arz ediyorum” diye konuştu.

Kongre açılışına Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, bilim insanları, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı. Yarın sona erecek kongre, açılış töreninin ardından “Farkındalık Oturumu” ile devam etti.