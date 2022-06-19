Selçuk Üniversitesinde genç hukukçular mezuniyet sevinci yaşadı

Dr. Metin Aksoy'un katılımıyla gerçekleşti. Törende 550'yi aşkın öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen törende, genç hukukçuların vicdan rehberliğinde Hakk'a ve hakkaniyete riayet ederek Türk milletinin tarih boyunca geliştirdiği değerlerle uyum içinde hareket edeceğine gönülden inandığını söyledi. “Tarih boyunca adaletle hükmeden ahlaklı bir ecdadın torunlarısınız” diyen Prof. Dr. Aksoy, “Hayatınızdaki önemli bir süreci, ülkemizin güçlü ve dinamik üniversitelerinden biri olan Selçuk Üniversitesinden mezun olarak tamamlamış bulunuyorsunuz. Bundan sonra, buradaki kazanımlarınız doğrultusunda geleceğinizi inşa ederken evvela ülkemizin ve belki de insanlığın geleceğini inşa edeceğinizi unutmayınız. Sizler, ‘Öfkeniz, sizi adaletsizliğe sürüklemesin' diyen bir inanca mensup milletin evlatlarısınız. Bu sebeple, güçlünün haklı olması için değil; daima haklının güçlü olması için çalışmakla mükellefsiniz. Sizlerin yanlış yapma hakkı ve de lüksü yoktur, olamaz da. Zira sizin yapacağınız en ufak bir yanlış, bir başkasının hak kaybına uğraması demek. Hukukçular olarak sizler, haksızlığa uğrayan masumların ve mağdurların sığınağı olmalı, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla hareket etmelisiniz. Dolayısıyla ülkemizin gelişmesi ve adalet sistemimizin güçlenmesi adına sizlerin iyi yetişmiş birer hakim, savcı ve avukat olması son derece önemli. Bunun için çok çalışın, kendinizi durmadan geliştirin ve yenileyin. Bilhassa mesleğinizi alakadar eden içtihatları, doktrinleri yakından takip edin ve mütemadiyen okuyun” diye konuştu.

Prof. Dr. Aksoy, Selçuk Üniversitesi olarak eğitim kalitesiyle Türkiye ve dünyada sayılı üniversiteler arasında yer aldıklarını aktardı. Bu anlamda uluslararası değişim ve dönüşümü yakinen takip ettiklerini anlatan Prof. Dr. Aksoy, öğrencileri Türk-İslam idealleri ve Türk örf adetlerine sahip bireyler olarak yetiştirdiklerini sözlerine ekledi. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer de hukukun insanların bir arada yaşamasını sağlayan, toplumları ayakta tutan, devletin temelini teşkil eden en önemli unsur olduğunu ifade etti. Hukukun hakka, doğruya ve adalete hizmet ettiğini belirten Sümer, “Hukukçu, kimsenin tesiri altında kalmadan, kuvvetli bilgisiyle kendi vicdanının sesini dinleyerek karar verir. Doğruyu aramak için tüm mesaisini ortaya koyar, hiçbir ayrıma tabi tutmadan bütün tarafları adaletin terazisinde dinleyerek hakkaniyete ulaşmasına gayret gösterir. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak öğrencilerimize kaliteli ve nitelikli bir eğitim vermeyi hedefledik. Ancak hukukla ilgili en temel değerleri de adaletin vazgeçilmez ilkeleri olarak hayatın her alanında kendilerine kılavuz edinmelerini sağlamayı kendimize bir görev bildik” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları takdim edildi. Törene Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, öğretim elemanları ve aileler katıldı.