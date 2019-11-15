Selçuk Üniversitesinde “glütensiz yemek” açılışı yapıldı

Dr. Mustafa Şahin, çölyak hastası öğrenciler ve personelle glütensiz yemek programında bir araya geldi.

Kutalmışoğlu Süleyman Şah Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa; Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Şeker, Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit, Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Öğr. Gör. Güngör Gökdağ, öğrenciler ve personeller katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Toplumumuzda çok fazla sayıda olmasa da çölyak hastası mevcut. Glütensiz ürünlerin temininde bazı zorluklar yaşandığını biliyoruz. Neredeyse bire on, bire yirmi kat fiyat farkı var. Biz, bu sorunları bildiğimiz için üniversitemiz bünyesinde glütensiz yemekler üreterek çölyak hastası öğrencilerimize ve personellerimize hizmet etmeyi amaçladık. Yaklaşık üç aydır uyguladığımız bu sürecin ciddi anlamda memnuniyetle ve bu konudaki ihtiyaç sahibi olan arkadaşlarımızın da bu sorunlarının giderildiğini tespit ettik. Bugün de arkadaşlarımızla bir araya gelerek var olan sorunlarını dinledik. Hem Konya'da hem ülkemizde çok sayıda benzer nitelikte hasta olduğunu biliyoruz. Konya dışında birçok vatandaşımızın buradan istifade edip edemeyeceklerini soruyorlar. Tabii ilerleyen süreç içerisinde bu kısa süreli uygulamalardan edindiğimiz deneyimlerle bunu bütün halkımıza vatandaşlarımıza yaygın hale getirebiliriz.

Onunla ilgili de süreci başlatmış bulunuyoruz. Bu süreç içerisinde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. En azından bu toplantılarda da hem farkındalığının arttırılması hem de bu konuda toplumun ve insanlarımızın bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Öğr. Gör. Güngör Gökdağ, “Öncelikli olarak Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'e glütensiz yemek açılışına katılım sağladığı ve çölyaklı öğrencilerin yaşamlarını ve hayatlarını kolaylaştırdığı için ve tüm çölyaklıların yaşam kalitelerinin ve niteliklerinin ve sağlıklarını sürdürülebilmeleri noktasında örnek bir davranış sergiledikleri için kendisine ve Selçuk üniversitesi yetkililerine teşekkür ediyorum. Selçuk Üniversitesi bünyesinde yaklaşık 26 Çölyaklı öğrenci ve personel bulunuyor. Kutalmışoğlu Süleyman Şah Sosyal Tesislerinde günde 2 öğün olarak hem öğlen hem de akşam sıcak yemek yiyebiliyorlar. Selçuk Üniversitesi tarafından sadece 2 aşçı bu işlerle ilgileniyor. Bu çok güzel bir çalışma. Bu çalışmadan dolayı emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca büyük bir ihtiyaçtan dolayı çok fazla sayıda çocuk ve yetişkin çölyaklının Konya'da bulunması, onların yaşam kalitelerinin artırılması ve farkındalık oluşturulması bağlamında Karatay Belediyesinin de destekleriyle Glütensiz Yaşam Derneği oluşumuna gittik. Yakın zamanda aktif çalışmalarımız söz konusu olacak. Farkındalık oluşturma, toplumu aydınlatma ve bilinçlendirme yönünde bir takım çalışmalarımız olacak. Bizlerin ‘Glütensiz Yaşam Derneği' olarak takip edilmesini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı

Çölyaklı öğrenciler, glütensiz yemek uygulamasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek üniversite tercihlerinde bu uygulamanın etkili olduklarını belirtti.