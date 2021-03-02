Selçuk Üniversitesinde hibrit eğitim başladı

Yüz yüze eğitim imkânı sunulduğu gibi dileyenler dersleri online olarak da takip edebiliyor.

Korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılının Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçen SÜ Tıp Fakültesinde asenkron olarak başlayan eğitime, öğrencilerden gelen geribildirimler doğrultusunda senkron (çevrimiçi) olarak devam etme kararı alındı. 2 Kasım'dan itibaren 4. ve 5. sınıflar için hibrit eğitim uygulamasına geçildi. 22 Şubat'tan itibaren de 1., 2. ve 3. sınıflar hibrit eğitim modeline dâhil edilerek dersler hem senkron hem de yüz yüze işlenmeye başlandı. Öğrenciler, ders programında belirtilen gün ve saatlerde kamera ve mikrofon donanımına sahip amfilerdeki derslere katılabiliyor. Online eğitimi tercih eden öğrenciler ise ders sırasında paylaşılan sanal sınıf toplantı linki ile derslere senkron olarak katılabiliyor. Yüz yüze eğitim için tüm teknik ve fiziki şartlar, Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu ve Pandemi Koordinasyon Kurulunun görüşleriyle pandemi kuralları gözetilerek belirlendi. Ders öncesi HES kodu kontrolü, ateş ölçümü ve el dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Amfilerde metrekareye düşen maximum öğrenci sayıları hesaplanarak öğrenci ders grupları oluşturuldu.

“Önceliğimiz öğrencilerimizin sağlığı"

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, yüz yüze eğitim için yoğun talep aldıklarını söyledi. Dekan Selvi, "4., 5. ve 6. dönemdeki öğrencilerimiz yani stajyer doktorlarımız ve intern hekimlerimiz yüz yüze eğitime başlamıştı. Kliniklerde hocalarından doğrudan ders alıyorlardı. Çünkü biz iyi hekimler yetiştirmek istiyoruz. Maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek olabildiğince kısıtlı şartlarda bu eğitimi devam ettiriyorduk. 1., 2. ve 3. dönemler ise online eğitimdelerdi. Onların da pratik eğitim zamanı geldi ve biz hibrit eğitim modeline geçtik. Hibrit eğitim modelinde kronik hastalığı olmayan, uzun dönem ilaç kullanmayan ve gönüllü olanlar amfilerimizde ders görürken aynı zamanda evde kalanlar canlı olarak derslerine devam ediyor. Yüz yüze eğitim için talep oldukça yoğun oldu. Önceliğimiz, öğrencilerimizin sağlığıdır" diye konuştu.