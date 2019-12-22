Sel?uk ?niversitesinde Mehmet Akif Ersoy an?ld?

y?ld?n?m?nde d?zenlenen programla an?ld?.

S? T?rk?e ??retimi Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi (T?MER) taraf?ndan d?zenlenen programda, Mehmet Akif Ersoy 83. ?l?m y?ld?n?m?nde an?ld?.

S?leyman Demirel K?lt?r Merkezinde d?zenlenen program?n a??l???nda konu?an T?MER M?d?r? Prof. Dr. Ufuk Deniz A???, ?D?nya edebiyat tarihinde, milletlerin bayraktarl???n? yapan ve onlar?n millet olmas? i?in ?ok m?him eserler b?rakan, fikirler ?reten edipler vard?r. Bunlar sadece edip olmaktan ??km??, bir milletin kaderini de belirleyen m?mtaz ?ahsiyetler olmu?tur. Frans?zlar i?in Montesquieu, Almanlar i?in Goethe, ?ngilizler i?in William Shakespeare, Ruslar i?in Tolstoy, Farslar i?in Firdevsi Hintliler i?in Beydeba ne anlam ifade ediyorsa, T?rkler i?in de Mehmet Akif Ersoy ?ok k?ymetli bir edip, milleti i?in bir p?rlanta, ?mmet i?in ?zg?rl?k ve istiklal ad?na kuvvetli bir nefestir. Sel?uk T?MER ailesi olarak bizler, burada Mehmet Akif'in sesini duyurmak istedi?i ?mmet co?rafyas?ndan Akif'in yurduna gelmi? gen?lerimizle, onun ruhundan ?fledi?i ?iirlerini terenn?m edece?iz. Bu g?zel etkinli?i haz?rlay?p bizlere sunan de?erli hocalar?m?za ve ba?ta g?revli olmak ?zere dinletide g?rev alan b?t?n ??rencilerimize te?ekk?r ederim. ?imdi, Akif'i dinleyelim, As?m'?n neslinden? ?eklinde konu?tu.

?Bug?n ki program vefan?n bir ?rne?idir?

Sel?uk ?niversitesi Rekt?r Yard?mc?s? Prof. Dr. Ahmet Ka?an Karabulut ise, "Bug?n burada bir asr?n tarihini yazan zattan bahsedece?iz. ?yle bir zat ki As?m'?n neslinin yeti?mesi i?in kendini feda etmi?tir. ?yle bir zat ki numune-i imtisal bir ahlak sahibi, ?yle bir zat ki verdi?i s?zde durmak i?in, ya?murun alt?nda bir g?n boyunca bekleyecek kadar s?z?n?n eri bir insand?r, ?yle bir zat ki ?stiklal Mar??'n? yazd?ktan sonra kendisine tebli? edilen paray? reddeden bir zat. Merhum Mehmet Akif Ersoy'dan bahsediyoruz. ?stiklal Harbinin en yo?un zamanlar?ndan, gen?lerine ?mit olacak dizeleri bir taraftan yazarken yine bir taraftan da ?mmetin hal-i p?rmelalini en vaz?h bir ?ekilde dile getiren bir zatt?. Rabbim rahmet eylesin. ??te bug?n ki program vefan?n bir ?rne?idir. D?nyan?n d?rt bir taraf?ndan, 112 ?lkeden gelmi?, iki binin ?zerinde olan ??rencilerimizin Akif'e olan vefam?z? T?rk?e dillendirecek olmalar? ayr? bir g?zellik, ayr? bir hassasiyet, ayr? bir hissiyat. Allah rahmet eylesin diyorum. Programda eme?i ge?en herkesi tebrik ediyorum? ifadelerini kulland?.

Konu?malar?n ard?ndan Mehmet Akif Ersoy'un ?iirleri T?MER'de e?itim g?ren yabanc? ??renciler taraf?ndan seslendirildi. ?iir ve ?ark? dinletisinin ard?ndan program, g?n?n an?s?na toplu hat?ra foto?raf? ?ekilmesinin ard?ndan sona erdi.

D?zenlenen programa, Sel?uk ?niversitesi Rekt?r Yard?mc?s? Prof. Dr. Ahmet Ka?an Karabulut, T?MER M?d?r? Prof. Dr. Ufuk Deniz A???, T?MER M?d?r Yard?mc?lar? Dr. ??r. ?yesi S?leyman Uzku? ve Dr. ??r. ?yesi Erol ??m, dekanlar, ??retim g?revlileri ve ??renciler kat?ld?.