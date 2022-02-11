Selçuk Üniversitesi'nde nitelikli iş gücünün sanayiye aktarılması hedefleniyor

Protokol ile Prof. Dr. Ercan Durmuş ve Prof. Dr. İlhami Çelik tarafından Konya Teknokent bünyesinde geliştirilen, Türkiye'de bu yıl TÜBİTAK 1702 Yenilik Destek Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan 11 proje arasında yer alan “Dental ve Ortopedik İmplant Yüzeylerinin Organik Biyoaktif Materyalle Kaplanması” isimli patentin ticarileştirilmesi hedefleniyor. Konya ve bölgesinde üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, Ar-Ge ve inovasyona dayalı akademik çalışmalarla desteklenen büyüme anlayışının hakim kılınmasının belirtildiği protokol kapsamında; DOME tarafından ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün firmaya kazandırılması yönünde karşılıklı iş birliği yapılması, firmanın rekabet yeteneklerinin akademik bilgi birikimiyle geliştirilerek global piyasalara taşınmasının sağlanması, Selçuk Üniversitesinde üretilen bilginin firma yetenekleriyle birleştirilerek ticarileştirilmesi ve Türkiye ülke ekonomisine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, senato salonunda düzenlenen protokol töreninde üniversite-sanayi iş birliği doğrultusunda yeni bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Selçuk Üniversitesinin tarihi açıdan önemli bir günü yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Selçuk Üniversitesi tarihinde TÜBİTAK 1702 Yenilik Destek Programı kapsamında bir projesi bugüne kadar hiç olmadı. Bir ilki yaşıyoruz. Bu anlamda sevinçliyiz, gururluyuz. İnşallah önemli bir dönüm noktası olur. Bu kapsamda da buna ön ayak olan önce Konya Teknokent'i, sonrasında kıymetli hocalarımız Prof. Dr. İlhami Çelik ve Prof. Dr. Ercan Durmuş'u tebrik ediyorum. Bu proje, nadir projeler arasında yer alıyor ve bu tür projeler, hocalarımızın çok daha fazla görünür olmasını sağlıyor. Bu ve benzeri çalışmaların ortaya konulabilmesi için başarılı bir ekip, akademik kadro ve bununla birlikte vizyoner bir stratejinin olması gerekiyor. Veteriner Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinden iki hocamızın çalışmalarıyla bir ürünü ortaya çıkarması, Konya Teknokent'in bunu ürüne dönüştürüyor olması, sanayiyle buluşturması çok kıymetli” dedi.

Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Hamurcu ise Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknokent olarak TÜBİTAK 1702 Yenilik Destek Programı kapsamında bir ilki başardıklarını belirterek, “Başarılı çalışmaların devamını diliyorum. Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknokent olarak bir ilki başardık. Bu yıl, TÜBİTAK 1702 Yenilik Destek Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan 11 proje bulunuyor. Anadolu üniversiteleri arasında sadece Selçuk Üniversitesi bu başarıyı elde etti. Bu anlamda çok önemli. Üniversitenin puanı anlamında patentin ticarileşmeye dönüşmesi önemli. Çok fazla anlatılması, duyurulması, bilinçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar bir örnek olacak. Bu örnek, daha fazla bu tür girişimlerin olması açısından önem arz ediyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Hamurcu, SÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Durmuş, SÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik ve DOME Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Usta, iş birliği protokolünü imzaladı.