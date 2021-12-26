Selçuk Üniversitesinde ‘TEDx EuropeanClimatePactKonya' etkinliği

Selçuk Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Zerrin Savaşan, SÜ Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarında düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, “TEDx EuropeanClimatePactKonya” etkinliğinin akademi ve sivil toplum örgütlerini iklim değişikliği ve beraberinde getirdiği sorunlara çözüm bulmak amacıyla bir araya getirdiğini söyledi. Etkinliğin akademi ve sivil toplum örgütlerinin iş birliği içerisinde çalışmasına katkı sunacağına inandığını ifade eden Doç. Dr. Savaşan, “Bu tür etkinliklerin sürdürülmesini, farkındalığın toplum ve üniversite öğrencilerinde oluşturulmasını amaçlıyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğin birinci oturumunda Doç. Dr. Zerrin Savaşan “İklim Değişikliği ile Mücadelede Hukukun Rolü: Çözüme Katkısı Ne Ölçüde Olabilir?” konusunda konuşma yaptı. İkinci oturumda ise Nesibe Melike Köseoğlu Demir “Canlı Toprak, Yaşayan Yeryüzü”, Maya Özbayoğlu “İklim Aktivizminden İklim Krizi Sonrası Bir Ütopya için Mücadele”, Sevim Baki “Sen, Sana Düşeni Yap” konulu konuşma gerçekleştirdi.

Etkinliğe SÜ Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Oğuz Karakaya, öğretim elemanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.