Selçuk Üniversitesinde yüz yüze eğitim kararı

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Doğanhisar Meslek Yüksekokulunda düzenlenen Senato Toplantısı'nda 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze yapılmasına ilişkin karar aldı. Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, alınan kararın salgının seyrine göre yeniden değerlendirilebileceğini belirterek “Gençlerimizi kampüsümüzde görmekten mutluluk duyacağız. Şimdiden heyecanlanıyoruz” dedi.

Toplantıya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken ve Prof. Dr. İlhan Çiftci, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk ile senato üyeleri katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, senato ve yönetim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada senato üyelerine, 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze yapılması yönünde alınan karar dolayısıyla teşekkür etti. Salgınla mücadelede devletin almış olduğu kararlar doğrultusunda hareket edeceklerini ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Bu kararı salgının seyrine göre yeniden değerlendirme imkânımız olacak. Üniversite ve yönetim olarak gençlerimizin okullarına dönmelerini istiyoruz. Hocalarımız da bu yönde karar almamıza destek oldu. Gençlerimizi kampüsümüzde görmekten mutluluk duyacağız. Şimdiden heyecanlanıyoruz. Onları sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

"Öğrencilerimiz, devletimizin aşıyla ilgili hassasiyetlerine lütfen önem versinler"

Prof. Dr. Aksoy, öğrencilere aşı olmaları konusunda hassasiyet göstermelerini ifade ederek, “Öğrencilerimiz, devletimizin aşıyla ilgili hassasiyetlerine lütfen önem versinler. Üniversitemizi açıyoruz, diğer arkadaşlarımızın da sağlığını tehdit etmemelerini tavsiye ediyoruz, kampüsümüze aşı olarak gelsinler. Sonraki süreçte de sorun yaşamayalım. Diğer taraftan da aşıyla ilgili bir zaruret durumu söz konusu olur ve bu yönde de karar alınırsa biz de buna uymakla yükümlüyüz. Yurtlarda her türlü hijyenik çalışmalarımızı yaptık. Kurallar çerçevesinde yurtlarımızı açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr Aksoy, Senato Toplantısı'nın Doğanhisar Meslek Yüksekokulunda düzenlenmesine ilişkin, “Tabi ki üniversite olarak Türkiye'de ilçelerde en fazla okulu olan üniversiteyiz. Bu anlamda da yerel yönetimlerle ilçede bulunan okullarımızın idarecileri, öğrencilerimizin iş birliği halinde olması bizim birçok alanda sorunlarımızı çözüyor ve yükümüzü de hafifletiyor. Çeşitli bina tamir, tadilat ve öğrencilerin toplumla kaynaşması, toplumsal dokunun birlikte uyuşumunun sağlanması ancak bu tür birliktelikle sağlanıyor. Misafirperverliklerinden dolayı Doğanhisar Belediye Başkanı Süleyman Pekmez'e, İlçe Kaymakamı Anıl Adıgüzel'e ve Doğanhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Doğan'a çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy ve beraberindeki öğretim elemanları, sonrasında Gölcük mevkiinde vatandaşların katılımıyla düzenlenen doğa yürüyüşüne eşlik etti.