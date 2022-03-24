Selçuk Üniversitesine 3 ödül

Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Şehir Mobilyaları Hackathonu'nda 3 mansiyon ödülü kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik “Sürdürülebilir Şehir Mobilyaları Hackathonu” düzenlendi. Konya Bilim Merkezinde gerçekleştirilen hackathonda öğrenciler, şehir hayatının her alanında var olan şehir mobilyalarının iklim değişikliğine karşı mücadele edilebilir, çağın ve şehrin insanlarının ihtiyaçlarına cevap verebilir olması amacına yönelik olarak ürettikleri özgün fikirlerini tasarımlara dönüştürdü. Hackhathonda ortaya konulan tasarımlar jüri üyesi akademisyenler tarafından senaryo, sürdürülebilirlik, özgünlük, kullanışlılık, inovatif olma, erişilebilirlik, üretilebilirlik, uygulanabilirlik, estetik, güvenlik, maliyet, depolama, pafta tasarımı ve sunum kategorilerinde değerlendirildi.

Hackathonda, Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencileri Berna Mumcu, Sultan Kara ile Şule Aygün'ün projesi, 4. sınıf öğrencisi Didar Hidayetoğlu ve bölüm mezunu İrfan Küçükbezirci'nin projesi, 3. sınıf öğrencisi Umut Görgün ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencisi Bensu Arslan'ın projesi mansiyon ödülü almaya hak kazandı.