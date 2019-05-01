Selçuklu, Başkanlar Toplantısına ev sahipliği yaptı

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından organize edilen "AK Parti İl Teşkilatı Yerel Yönetimler Koordinasyon Toplantısı" Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti İl Teşkilatı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer, AK Parti İl Teşkilatı Siyasi Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fahrettin Kulu Selçuklu Belediyesinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda hükümet, belediye ve diğer kurumların çalışmaları, yatırım ve projeler ile belediye hizmetleri ele alındı. Başkanlar toplantısında devam eden yatırımlarda gelinen son aşamalar da değerlendirildi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,"31 Mart seçimlerinde Konya olarak büyük bir zafere imza attık. Milletimizin teveccühü ile elde ettiğimiz bu başarı bizlerin sorumluluğunu daha da arttırdı. İnşallah yeni dönemde Konyamız bu sorumluluğa uygun olarak teşkilatları, büyükşehir, merkez ve ilçe belediyelerinde ortaya koyacağı uyum ve birliktelik ruhu ile gelecek hedeflerine emin adımlarla yürüyecek. Şehir için ortaya konulacak her güzel fikir gündemimizde olacak" dedi.

Yeni dönemde de Gönül Belediyeciliği ilkesi ile hareket edeceklerini vurgulayan Başkan Pekyatırmacı, “Bu noktada dün olduğu gibi bugün de milletimizin desteği en büyük gücümüz olmaya devam edecek. Geleneğimiz olan milletimizle istişare kültürünü her alanda devam ettirecek, her fırsatta hemşehrilerimizle birlikte olacağız. Amacımız hemşehrilerimizle el ele gönül gönüle vererek Konyamızı bugününden daha da güzel bir geleceğe taşımak. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" diye konuştu.