Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Büyük bir medeniyetin izlerini taşıyoruz”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Türk Tarih Kurumu (TTK)ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası Suriye-Filistin-Irak Sempozyumu için basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen sempozyumun bilgilendirme toplantısına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızrak, NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Çaycı, NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Ali Fuat Baysal, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Şimşir, sempozyum organizasyon komitesi, ve akademisyenler katıldı.

“Önemli sempozyumlara ev sahipliği yapıyoruz”

Selçuklu Belediyesi olarak adını aldığı kadim medeniyetin emanetine her zaman sahip çıktıklarını ve bu kapsamda önemli sempozyumlar ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi; “Bugün basın toplantısını gerçekleştirdiğimiz ve 3 gün boyunca sürecek 'Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası Suriye-Irak-Filistin' sempozyumu da bizim için önemli bir program. Asya'dan başlayarak Akdeniz'e uzanan sınırlarda ve bu coğrafya üzerinde oluşturulan hakimiyet süreci, Suriye-Irak-Filistin bölgesindeki Selçuklu varlığının kronolojik tespiti ve günümüzde bölgede yaşanan hareketliliğe sebep olan süreçlerin neden-sonuç ilişkilerini ele alması açısından önemli bir sempozyum olacak. 16 ülkeden çok sayıda bilim insanı sempozyuma katılacak ve 2 ayrı salonda, 22 ayrı oturumda toplam 66 adet bildirinin sunulacak” dedi.

“Ülkemiz bölgemizde önemli bir misyonu üstlenmektedir”

“Bu topraklara hakim olmanın değil, hizmet etmenin erdemine vakıf olmuş olan bir neslin torunları ve devletin mirasçıları olarak, üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için gayret ediyoruz” diyen Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Kongre Merkezimizde açılışına ev sahipliği yapacağımız sempozyumda, eski bir Osmanlı bakiyesi olan Suriye, Irak ve Filistin özelinde geçekleştirilecek olan Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu, ülkemizin bölgede üstlendiği misyonun ve aldığı inisiyatifin akademik bir uzantısı olarak büyük bir önem taşımaktadır. Bu sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen başta Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Çaycı Hocamıza, Türk Tarih Kurumuna, Necmettin Erbakan Üniversitemize, Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne, organizasyon komitesine, akademisyenlere, katılımcılara ve sempozyumda emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” dedi.

Üniversitelerin bugünün ihtiyaçlarına çözüm üreten ve yarının hedeflerine,planlarına da ulaşması için bilimsel destek veren kurumlar olduğunu ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zekeriya Mızrak,“ Bu kapsamda Selçuklu Tarihi Coğrafyasında böyle bir sempozyum üniversitemizin de üzerinde durduğu önemli bir etkinlik olarak sizlere taşıdık. Arkadaşlarımız çok ciddi bir çalışma içinde bu sempozyuma hazırlık yaptılar.16 ülkeden ciddi tebliğler tüm halkımıza, katılımcılara akademisyen ve öğrencilerimize sunulacak. Ben sempozyumun hayırlı olmasını diliyor emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Üç gün sürecek Suriye, Filistin ve Irak'ın tüm detaylarıyla konuşulacağı sempozyum hakkında bilgiler veren NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Ahmet Çaycı, "Selçuklu Araştırmalar Merkezi olarak bir kongre yapmaya karar verdik, bu hususu Selçuklu Belediye başkanımız ve Türk Tarih Kurumu başkanımızla paylaştık. Sempozyumumuz ile ilgili önemli bir duyuru yapıldı. Duyurunun ardından 200'e yakın başvuru alındı ve bu başvuruların içerisinden 66 tanesi Bilim Kurulu üyeleri tarafından seçildi. Gerçekleşecek olan kongremizde 16 ülkeden katılım sağlanacak ve 66 adet bildiri yayınlanacak. Konumuz; Irak, Suriye ve Filistin olarak belirlendi. Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 dilde sunumlar yapılacak ve kongre süresince sergilerimiz olacaktır" dedi.

Sempozyum kapsamında açılacak sergi hakkında bilgi veren NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Fuat Baysal de, "Sempozyumun bir eklentisi olarak Selçuklu Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapmış olan bu coğrafyadaki Selçuklu eserlerini kapsayan bir fotoğraf sergisi var. Sergide 40 kadar eser yer alacak. Bununla birlikte Ortadoğu coğrafyasındaki Büyük Selçuklu eserlerinden oluşan ve bizim minyatür sanatçısı arkadaşlarımızın özel olarak bu sempozyum için hazırlamış olduğu bir butik sergimiz olacak. Tamamen özgün olan bu sergi ilk defa bu sempozyumda gerçekleştirilecektir. Hem fotoğraf hem de minyatür sergisi bölgeyi tanıtmak ve mirasın gelecek nesillere aktarımı açısından güzel bir sergi oldu" dedi.