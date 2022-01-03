Selçuklu Belediyesi 140 bin başvuruyla vatandaşların taleplerini yerine getirdi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 2021 yılında hizmet masası, elektronik posta, CİMER, telefon ve sosyal medya üzerinden aldığı 140 bin başvuru ile vatandaşların taleplerini yerine getirdi.

Selçuklu Belediyesi kurduğu güçlü iletişim ağları ile ilçe sakinlerinin belediyeye hızlı bir şekilde ulaşabilmelerini sağlıyor. Sunulan hizmetlerle vatandaşların talep, öneri ve şikayetleri kısa süre içerisinde sonuçlandırılıyor. Selçuklu Belediyesi, hizmet masası, elektronik posta, CİMER, telefon, sosyal medya gibi farklı iletişim noktalarından 2021 yılında 140 bin talep aldı. Farklı müdürlüklerin çalışmaları için gelen talepler yerine getirilerek vatandaşların bu hizmetleri daha hızlı almaları sağlandı. Selçuklu Belediyesine vatandaşlardan en fazla talep hizmet masası üzerinden verilen dilekçe ile geldi. 31 bin 280 vatandaş belediye binasına gelerek hizmet masasından 52 bin 814 dilekçe vererek taleplerini iletti. 24 bin 843 vatandaş ise telefonla Selçuklu Belediyesi çağrı hatları üzerinden ulaşarak talep ve istekte bulundu. Vatandaşlar sosyal medya, kurumsal elektronik posta, kurumsal site, faks ve CİMER gibi farklı ulaşım şekliyle 35 bin 978 talep ileterek toplamda 140 bin başvuru yaptı. Öte yandan Selçuklu Belediyesi çağrı merkezine 2021 yılı içerisinde 119 bin 242 çağrı karşıladı. Selçuklu Belediyesi ayrıca belediye hizmet binası girişine kurulan banklarda görevliler hizmet binasına gelen vatandaşları yönlendirerek zaman kaybı yaşamamaları sağlıyor.

“Hemşehrilerimizin belediyeye ulaşılabilirliğini kolaylaştırıyoruz”

Vatandaşların taleplerini önemsediklerini ve belediye olarak bu talepler doğrultusunda çalışmalar yapıldığını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak hemşehrilerimizin talep ve isteklerini kısa sürede karşılamak için çalışmalar yürütüyoruz. Yazılan dilekçeler vatandaşların ilgili müdürlüğe gitmesine gerek kalmadan hizmet masası aracılığı ile tek noktadan teslim alınıyor ve ilgili birim tarafından hızlı bir şekilde sonuçlandırılıyor. Hemşehrilerimizin sadece hizmet binamızdan değil çeşitli iletişim platformlarından da belediyemize ulaşabilmeleri için teknolojik imkanlardan da azami ölçüde faydalanıyoruz. Hemşehrilerimiz elektronik posta, telefon veya sosyal medya yolu ile de belediyemize ulaşabiliyorlar. Selçuklu'da hizmet kalitemizi artırmak adına her türlü imkandan yararlanarak en kısa sürede çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.