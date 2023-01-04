Selçuklu Belediyesi 2022 yılında önemli yatırım ve hizmetleri ilçeye kazandırdı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 2022 yılında eğitimden, sağlığa, altyapıdan, spora kadar geniş bir yelpazade önemli yatırım ve hizmetleri ilçeye kazandırdı.

Selçuklu'da 2022 yılı önemli tesis ve yatırımların ilçeye kazandırıldığı, yapımı tamamlanan birçok eserinde hizmet vermeye başladığı bir yıl oldu. Selçuklu Belediyesinin hizmet planlaması doğrultusunda yıl boyunca yaptığı çalışmalar tesis olarak fiziki hüviyete bürünürken rakamlarla da reel değer kazandı. Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü merkez ve dış mahallerde çalışmalarını yıl boyunca aralıksız sürdürdü. Asfalt ve altyapı sezonu boyunca ilçede 1 milyon 567 bin 765 metrekare asfalt, 87 bin 689 metrekare parke, 30 bin 808 metre bordür çalışması yapıldı. Yine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin yeşil dokusuna katkı sağlamak için ağaçlandırma çalışmalarına devam etti. İlçe genelinde 141 bin 337 metrekare yeşil alan çalışması yapılırken 41 bin 447 adet fidan dikimi gerçekleşti. Selçuklu Belediyesi 2022'de ilçe sakinlerine daha kaliteli hizmet vermek amacıyla araç filosunu genişletti. Muhtelif amaçlarda kullanılacak olan 94 araç törenle göreve başladı. Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın isminin yaşatılacağı ve üniversite öğrencilerinin faydalanacağı Merve Mercan Parkı Selçuk Üniversitesi'ne kazandırıldı.

“Sıfır atık çalışmaları ödülle taçlandırıldı”

Selçuklu'da çevreci projeler 2022 yılında da ön planda olmaya devam etti. Sıfır Atık ve GES çalışmaları ile hem doğa korunurken hem de ekonomik kazanım elde edildi. Bu sayede 169 bin 123 adet ağacın kesilmesi önlenirken 28 bin 740 ton değerlendirilebilir atık geri kazandırıldı. Belediye hizmet binası ve Tropikal Kelebek Bahçesi'ne kurulan GES panelleriyle de 1 milyon 726 bin 684 kWh enerji üretimi gerçekleştirildi. Belediyeye bağlı kompost üretim tesisinde organik atıklar değerlendirilerek bin 60 ton kompost üretimi gerçekleştirildi. Selçuklu'nun son dönemde hayata geçirilen ve büyük beğeni alan “Atık Kumbaram” Projesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. Sıfır Atık Zirvesi'nde ödül almaya hak kazandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

“2022 yılında birçok alanda hizmet veren tesisin açılışları hız kesmedi”

Selçuklu'nun eğitim alanında ilçeye kazandırdığı örnek okullardan Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Eğitim Kompleksi'nin açılışı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katılımıyla gerçekleştirildi. Bosna Hersek Mahallesinde sosyal hayata değer katacak olan Bosna Sosyal Tesisi kullanıcılarına bu dönemde hizmet vermeye başladı. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği Binası, 58 No'lu Hocacihan Aile Sağlığı Merkezi, Yazır 87 No'lu Nezahat Yaşar Genç Aile Sağlığı Merkezi, Sancak ve Yazır Kapalı Pazar Yerleri, Kılıçarslan 82 No'lu Aile Sağlığı Merkezi de açılışı yapılarak ilçe halkına hizmet vermeye başladı. Yine 2022 yılı içinde resmi açılışı yapılmayan pek çok tesis de faaliyetlerine başladığı yıl oldu. Bu çerçevede Bosna Hersek Mahallesine kazandırılan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi de Konya'nın en fonksiyonel kütüphanesi olarak öğrencilere hizmet vermeye başladı. Yine Selçuklu'da başta çocuk ve gençler olmak üzere her yaştan insanın kişisel gelişim ve teknolojik donanımına katkı sağlayacak olan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi kapılarını açtı. Yazır Mahallesine yapılan 32 derslikli İlkokul tamamlanarak Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Selçuklu Belediyesi Hizmet Araçları Bakım ve Onarım Tesisi'nin yanı sıra 6'sı okul kütüphanesi olmak üzere toplam 11 kütüphane ilçeye kazandırıldı. Selçuklu Belediyesi Suni Çim Saha yenileme çalışması tamamlanarak spora katkı sağlandı.

“Selçuklu Belediyesi turizm ve tanıtım faaliyetlerinde de buradayım dedi”

Konya'nın önemli silüetlerinden biri olan Gevale Kalesi'nde tarihe yolculuk devam etti. Titizlikle yürütülen Gevale 2. etap restorasyon çalışmaları tamamladı. Türkiye'de Sümela Manastırı'ndan sonraki en detaylı çalışma olan “Sille Kaya Islahı” projesi hayata geçirildi. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille Baraj Park, Selçuklu Çiçek Bahçesi, Sille Müzeleri başta olmak üzere Selçuklu'da yer alan tarihi ve kültürel lokasyonlarını 2 milyon 322 bin 514 kişi ziyaret etti. Yine şehrin kültür ve sanat markası olan Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere 3 milyon 814 bin 400 kişi katılım sağladı.

“Dış ilişkiler faaliyetleri ile yeni gönül köprüleri kuruldu”

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen “Büyük Selçuklu Mirası Fotoğraf ve Çini Eserleri Sergisi” Özbekistan'da düzenlendi. Selçuklu Belediyesi kardeş şehir Stari Grad (Bosna Hersek) Belediyesi işbirliğinde “Saraybosna Kardeşlik Köprüsü” projesi çerçevesinde 237 öğrenci kültür elçisi oldu. Tarihi bağların giderek kuvvetlenmesine vesile olan Srebrenitsa şehit anneleri için yapılan evin açılışını Potoçari'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Yine bu çerçevede KKTC Girne Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalandı.

“Şehir hayatına dokunan önemli hizmetler rakamlara böyle yansıdı”

Selçuklu'da birçok alanda ilçe sakinlerinin yaşam konforunu arttıran ve onların hayatına dokunan önemli hizmetler de rakamlara yansıdı. 2022 yılında Türkiye'nin en büyük ve en detaylı çocuk festivali olan Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali'ne 535 bin 118 kişi katıldı. Kütüphaneler ve okul dışı eğitim ortamlarından 384 bin 637 kişi yararlandı. 17 bin 051 öğrenciye 13 milyon 314 bin 750 TL eğitim desteği verildi. İhtiyaç sahibi ailelere 28 milyon TL sosyal yardım desteği sağlandı. Spor okullarından 18 bin 140 kişi, sosyal tesislerden ise 29 bin 862 kişi faydalandı. Sokak hayvanlarını da unutmayan Selçuklu Belediyesi onlar için 217 ton mama desteği sağladı.