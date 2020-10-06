Selçuklu Belediyesi anaokulların çevresini düzenliyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi eğitime desteğini okul çevrelerine yaptığı peyzaj çalışmalarıyla devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi ilçede bulunan okulların çevre düzenlemesini yaparak eğitime katkısını sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hoşgörü Anaokulu ile Şule Yüksel Şenler Anaokullarının çevre düzenlemesi işini tamamladı. Sevgi Anaokulunda ise çalışmalar devam ediyor. Peyzaj çalışmaları tamamlanan Hoşgörü Anaokulunda okul bahçesine 12 farklı türden ağaç ekimi yapılırken, yaklaşık bin metre kare alana çim ekimi yapıldı. Çim sulaması için otomatik sulama sistemi yapılan okulda parke ve bordür çalışmaları da tamamlandı. Şule Yüksel Şenler anaokulunda ise çevre düzenlemesinde 450 gül fidanı dikilirken, farklı türden 37 ağaç dikimi yapıldı. Okul bahçesine ayrıca iki bin metrekare rulo çim serimi yapılırken, çim sulaması için otomatik çim sulama sistemi yerleştirildi. Çalışmaların devam ettiği Sevgi Anaokulunda ise yaklaşık 15 ağaç dikimi ve yaklaşık bin metrekare alana çim ekimi yapılacak. Parke ve bordür çalışmalarının yapılacağı okulda otomatik sulama sistemi yapılacak.

"Eğitime olan desteğimiz sürüyor”

Belediye olarak eğitime önem verdiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Belediye olarak spordan sağlığa, eğitimden kültüre birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Selçuklu Değerler Eğitimi Programımızla eğitime verdiğimiz desteğin yanında okullarımızın çevre düzenlemelerine de katkıda bulunuyoruz. Bu eğitim yuvalarımızda öğrencilerimiz inşallah belediyemizin yaptığı yeşil alanlarda keyifli vakit geçirecekler” ifadelerini kullandı.