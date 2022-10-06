Selçuklu Belediyesi araç filosunu 94 yeni hizmet aracıyla güçlendirdi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi hizmet kalitesini artırabilmek amacıyla araç filosunu bünyelerine kattığı 94 araçla genişletti.

Konya'nın en yoğun nüfusuna sahip ilçesi olan Selçuklu'da her alanda hizmet ve yatırımlarına devam eden Selçuklu Belediyesi ilçe sakinlerinin konforunu arttırmak adına sahada faaliyet gösteren araçlarına 94 adet daha ekledi. Yeni araçlar düzenlenen tanıtım töreniyle hizmete girdi. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Kapalı Spor Salonu ve Konyaspor stadının bulunduğu otopark alanında gerçekleşen araç tanıtım törenine, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

“94 yeni aracı hizmet filomuza kazandırdık”

Belediyeciliğin gönül işi, aşk işi olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bizler de gönül belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolda 700 bine yakın hemşehrimize hizmet verebilmek için gece gündüz demeden, bahanelere sığınmadan, yılmadan ve yorulmadan işimizi aşkla yapıyoruz. Selçuklumuza ve Konyamıza hizmette, durmak yok yola devam diyoruz. Tabi bu hizmetlerimizi en iyi ve en hızlı şekilde yerine getirebilmek için araç filomuzu da sürekli güçlendirmemiz, en son teknoloji ekipmanlara sahip olmamız gerekiyor. Bu doğrultuda 17 adedi iş makinesi olmak üzere toplam 94 aracı belediyemizin bünyesine kazandırdık. Yeni araçlarımızla birlikte belediyemizin sahip olduğu araç sayısı 346'ya yükselmiş oldu. Ben alımını gerçekleştirdiğimiz 94 aracımızın belediyemize ve Selçuklumuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabbim bu araçlarımızla birlikte Selçuklumuza ve hemşehrilerimize en güzel projeleri, en güzel hizmetleri gerçekleştirmeyi bizlere nasip etsin inşallah” dedi.

“Dışarıdan hizmet aldığımız araç sayısını azaltıyoruz”

Yeni hizmet araçlarının görev dağılımlarıyla ilgili bilgiler paylaşan Başkan Pekyatırmacı, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün bünyesine kazandırdığımız araçlar; 9 adet kamyon, 17 adet kamyonet, 5 adet traktör, 1 adet lastik tekerlekli yükleyici, 6 adet inşaat ve kazı makinesi, 2 adet mini inşaat ve kazı makinesi, 2 adet motosiklet, Fen İşleri Müdürlüğümüzün bünyesine kazandırdığımız araçlar; 1 adet inşaat ve kazı makinesi, 1 adet kazıcı yükleyici, 1 adet toprak silindiri, 1 adet çift tamburlu tandem silindir, 2 adet lastik tekerlekli yükleyici, 1 adet kamyon, 3 adet kamyonet, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün bünyesine kazandırdığımız araçlar; 5 adet çöp kamyonu, 5 adet kamyon, 3 adet kamyonet, 1 adet inşaat ve kazı makinesi, Tesisler Müdürlüğümüzün bünyesine kazandırdığımız araçlar; 5 adet kamyon, 9 adet kamyonet, 1 adet kazıcı yükleyici, Zabıta Müdürlüğümüzün bünyesine kazandırdığımız araçlar; 3 adet otomobil, 5 adet kamyonet, Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün bünyesine kazandırdığımız araçlar; 3 adet kamyonet, Kültür İşleri Müdürlüğümüzün bünyesine kazandırdığımız araç sayısı ise 1 adet kamyonet şeklinde oldu. Bu araçlarımızın belediyemize toplam maliyeti ise 59 milyon 26 bin 346 Türk Lirası. Yeni araçlarımız yaklaşık 5 yıl gibi bir sürede kendilerini amorti edecekler ve maliyetlerini karşılamış olacaklar. Diğer taraftan bünyemize kattığımız yeni araçlarımızla birlikte dışarıdan hizmet aldığımız araç sayısını aynı orantıda azaltmış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde belediyemizin ihtiyaç duyduğu araçların tamamını bünyemizde bulundurmuş olacağız. Ben alımını gerçekleştirdiğimiz 94 aracımızın tekrardan belediyemize ve Selçuklumuza hayırlı olmasını diliyorum. Programımıza teşriflerinizden ötürü siz değerli misafirlerimize ve protokolümüze teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Tüm mesai arkadaşlarıma gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum”

Başkan Pekyatırmacı konuşmasını,“ Bu arada tabii bu kadar araç, ekipman alıyoruz. Araç filomuzu güçlendiriyoruz ve Konya'mıza dışarıdan gelenler her zaman bize Konya çok güzel, çok temiz, çok düzenli, Konya'da şehircilik çok güzel yapılıyor diyorlar. Yollarımızın, parklarımızın çok güzel olduğunu söylüyorlar. Bunu hem Konya'ya gelenler söylüyor hem de Konya dışına çıktığımız zaman görüştüğümüz daha önce Konya'ya gelmiş olan kişiler söylüyorlar. Burada bu işlerin yapılmasında araç ve gereçler tabii ki önemli ama ben özellikle bu konuda görev alan, emek veren buradaki kardeşlerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Buradaki çalışan iş arkadaşlarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten onlar canla başla çalışıyorlar. Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden bu işleri yürütüyorlar. Onun için burada hepsi bulunmuyor ama burada bulunan arkadaşlarımın şahsında tüm ekip arkadaşlarıma bütün çalışanlarımıza, müdürlerimize ve başkan yardımcılarımıza gayretlerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” Diye tamamladı.

“Gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri Konya'da yaşanıyor”

Selçuklu Belediyesi bünyesinde araç filosuna katılan 94 aracın mahallelere daha güzel, daha iyi hizmetler vermesi temennisinde bulunan MHP Selçuklu İlçe Başkanı Dığrak, “Şunu belirtmek istiyorum ki gönül belediyeciliği Türkiye'nin her yerinde yaşanıyor ama Konya'mızda daha iyi yaşanıyor. Selçuklumuzun bu tür güzel işlerle hizmet anlamında daha iyiye gideceğini düşünüyorum” dedi.

“Selçuklu, belediyecilikte Konya'nın lokomotifi olmaya devam ediyor”

Selçuklu'nun belediyecilikte hizmet standardını yükseltmeye devam ettiğini ifade eden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, “Geçtiğimiz günlerde Yazır Mahallemizde çok güzel bir kapalı pazar yeri açılışını yine hep birlikte gerçekleştirmiştik. Bugün de yine Selçuklumuzun standardını yükseltecek olan hizmet araçlarının faaliyete geçişini hep birlikte inşallah burada gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yeni hizmet araçlarının Selçuklu'ya hayırlı olmasını dileyen Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, “Tabii bu araçlarla hemşehrilerimize daha kaliteli, daha iyi hizmet sunmak ve insanlarımızın

beklentilerini, dileklerini, arzularını, isteklerini daha bir üst seviyeden karşılamak mümkün olacak. Selçuklu Belediyemiz gelişen ve güçlenen yapısı ile çok başarılı ve örnek çalışmalara imza atıyor. Biz

de keyifle kendilerini takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı hizmete giren araçlardan bir tanesini kullandı. Sonrasında protokol üyeleri tüm araçları görev yerlerine uğurladı.