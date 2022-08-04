Selçuklu Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

Selçuklu'nun modern fiziki görünümüne katkı sunmaya devam eden Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi altyapı faaliyetlerine ilçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmalarıyla devam ediyor.

Selçuklu'da ilçe sakinlerinin yaşam kalitesi ve konforunu önceleyen çalışmalarını her alanda yürüten Selçuklu Belediyesi bu anlamda altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Musalla Bağları Mahallesi Yüksek Sokak'ta 8 bin metrekarelik alanda bin 400 ton asfaltlama çalışmasını tamamlayan Selçuklu Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler Mahşer ve Kadıoğlu sokakta çalışmalarına devam ediyor. Yıl boyunca ara verilmeden, gece, gündüz çalışma yürüten Selçuklu Belediyesi ekipleri vatandaşlardan gelen taleplere de en kısa sürede müdahale etmek için çaba sarf ediyor.

“Hemşehrilerimizin yaşam konforuna katkı sağlamak için varız”

Selçuklu Belediyesi'nin hizmet kalitesini her anlamda daha da arttırmaya gayret ettiklerin ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İlçemizin her anlamda imarı için zaman mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Selçuklu'nun altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. İlçemize daha iyi hizmet için özverili bir şekilde çalışan ekiplerimiz, yaz boyunca ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunan yollarda yenileme ile asfalt kaplama çalışmaları yapıyorlar. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle asfalt çalışmalarımız biraz geç başlasa da 1 milyon 650 bin metrekare gibi rekor bir rakamla tamamladık. Bu rakama ulaşmamıza rağmen ekiplerimiz durmadı ihtiyaç dahilinde yine asfalt çalışmalarını sürdürdü. Tüm bu gayreti ve çabayı hemşehrilerimizin yaşam kalitesini ve konforunu arttırmak için ortaya koyuyoruz. 2022 yılında da belirlediğimiz sıcak asfalt hedefiyle sezon boyunca hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Yapılan planlı ve programlı çalışmalar ile mevsim koşullarının iyi gitmesi halinde sezon başında konulan hedeflerin üzerine çıkılacaktır” şeklinde konuştu.