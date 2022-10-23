Selçuklu Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmalarıyla devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi yaptığı altyapı ve asfalt çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Belediye ekipleri her yıl nüfusun ortalama 20 bin arttığı ve konut sayısıyla Türkiye'nin metropol ilçeleri arasında yer alan ilçede, altyapı ve asfalt çalışmalarında belirlenen hedefleri aşmak için aralıksız çalışıyor.

“Fiziki belediyecilikteki iddiamızı sahadaki çalışmalarımızla ortaya koyuyoruz”

Selçuklu'da yaşam kalitesinin her geçen gün arttırılması için fiziki belediyecilik çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu'da yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları ilçemizin yaşam kalitesini hızla artırıyor. İlçe merkezimizde ve civar mahallerimizde sürdürülen çalışmalarda 34 ekibimiz görev yapıyor. Yıllık çalışma planını uygulayan fen işleri ekiplerimiz ilçemizin 72 mahallesinde altyapı, asfalt, tretuvar, kumlama, asfalt tamiri ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Selahaddin Eyyubi Mahallemizde yapılan asfalt çalışmaları tamamlanarak 12 bin 186 metre kare alana 2 bin 340 ton sıcak asfalt çalışması yapıldı. Ekiplerimiz Buhara Mahallesi Pazaryolu Sokak'ta da 2 bin 521 metrekare alanda 475 bin 050 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Merkez mahallelerimizde olduğu gibi dış mahallelerimizde de asfalt çalışmalarına yoğunluk veriyoruz. Güvenç Mahallemiz ile Ankara-Konya Yolu arasındaki bağlantı yolunda sıcak asfalt kaplamasına başlanıldı. 6.2 kilometrem uzunluğundaki yolun 1.5 kilometresi tamamlandı. Kalan bölümünü en kısa süre içerisinde tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bağrıkurt Mahallesinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor, 2 bin 600 ton sıcak asfaltın kullanılacağı çalışma kısa süre içerisinde tamamlanacak.

Diğer taraftan 13 kilometrelik Kervan - Eğribayat bağlantı yolumuzu tamamladık. Altyapı çalışmalarıyla eş zamanlı ilerleyen Kervan - Kızılcakuyu - Aksaray yolu arasındaki 7 kilometrelik yolumuzu da önümüzdeki günlerde tamamlayacağız inşallah. Yazıbelen Mahallemizde de Ankara yolu bağlantı yolu tamamlandı 500 metre alanda 600 ton sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Aşağıpınarbaşı Mahallemizde de 6 bin 360 metre uzunluğunda 41 bin 400 metrekare alanda 8 bin 930 ton sıcak asfalt çalışmasını bitirdik. Aşağıpınarbaşı Mahallesi Aliya İzzet Begoviç bağlantı yolu, dar-ı bekaya irtihal eden değerli lider Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıldönümüne yetiştirilerek tamamlandı. Ben ekiplerimize bu anlamlı gayretleri için ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. Yine Ulumuhsine Mahallemizde 13 bin 527. 629 metrekare alanda, 1826 bin 913 metre uzunluğundaki yolda 2 bin 699 ton sıcak asfalt serimi fen işleri ekiplerimizce tamamlandı. Tüm bu gayreti ve çabayı hemşehrilerimizin yaşam kalitesini ve konforunu arttırmak için ortaya koyuyoruz. 2022 yılında belirlediğimiz sıcak asfalt hedefiyle sezon boyunca hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Yapılan planlı ve programlı çalışmalar ile mevsim koşullarının iyi gitmesi halinde sezon başında konulan hedeflerin üzerine çıkılacaktır” dedi.