Selçuklu Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi vatandaşların bayramı sorunsuz bir şekilde geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Selçuklu Belediyesi Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü çalışmalara bayram da ara vermeden devam edecek. Vatandaşların rahat ve huzur içerisinde bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla bayram süresince nöbetçi ekipler görev yapacak. Selçuklu Belediyesinden yapılan açıklamada, bayram nedeniyle tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek, "Hemşerilerimizin rahat ve huzur içerisinde bayram yapmalarını temin için Selçuklu'da bayram süresince nöbetçi ekipler 7/24 görev başında olacak” denildi.

Zabıta müdürlüğü bayram mesaisinde

Halkın Ramazan ayını sorunsuz geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi vatandaşlar tarafından yoğun talep gören market, fırın, pastane ve pazar yerleri gibi umuma açık sıhhi müesseselere yönelik denetimlerini arttırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını bayram süresince de devam ettirecek. Merkez Ekipler Amirliği tarafından koordine edilecek çalışmalarda gıda satış yerleri bayram süresince denetlenecek. Hazırlıklar çerçevesinde Çevre Koruma-Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler bayram süresince aralıksız görev başında olacak. Acil müdahale ekipleri bayram süresince hazır tutulacak. Çevre Koruma-Kontrol Müdürlüğü ekipleri arefe günü ve bayram süresince 3 vardiya olarak çalışacak, oluşturulan acil müdahale ekipleri Ramazan Bayramı süresince günün 24 saatinde aralıksız görev yaparak ilçenin temiz kalmasını sağlayacak.

Fen işleri acil müdahale ekibi iş başında

Fen İşleri Müdürlüğü bayram süresince olabilecek aksaklıklara karşı tedbir amacıyla Acil Müdahale Ekibini bayram süresince hazır tutacak. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Ramazan Bayramın ikinci gününden itibaren ziyarete açık olacak. Selçuklu'nun simge mekanlarından Sille Baraj Parkı, Selçuklu Seyir Tepesi ve Rahmet Ormanları ise bayramın 2. gününden itibaren misafirlerini ağırlayacak. Bayram süresince, vatandaşların Selçuklu Belediyesine ait 444 99 19 numaralı telefona istek ve şikayetlerini görevlilere iletebilecekleri belirtildi.