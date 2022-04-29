Selçuklu Belediyesi bayrama hazır

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların güzel ve sorunsuz bir bayram geçirmesi için belediye ekipleri görev başında olacak.

Selçuklu Belediyesi vatandaşların rahat ve huzur içerisinde bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla tüm bayram hazırlıklarını tamamladı. Selçuklu'da bayram süresince nöbetçi ekipler 7/24 görev başında olacak. Halkın Ramazan ayını sorunsuz geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi vatandaşlar tarafından yoğun talep gören market, fırın, pastane ve pazar yerleri gibi umuma açık sıhhi müesseselere yönelik denetimlerini arttırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını bayram süresince de devam ettirecekler. Merkez Ekipler Amirliği tarafından koordine edilecek çalışmalarda gıda satış yerleri bayram süresince denetlenecek.

Ekipler 24 saat aralıksız görev yapacak

Hazırlıklar çerçevesinde Çevre Koruma-Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler bayram süresince aralıksız görev başında olacak. Çevre Koruma-Kontrol Müdürlüğü ekipleri arefe günü ve bayram süresince 3 vardiya olarak çalışacak, oluşturulan acil müdahale ekipleri Ramazan Bayramı süresince günün 24 saatinde aralıksız görev yaparak ilçenin temiz kalmasını sağlayacak. Fen İşleri Müdürlüğü bayram süresince olabilecek aksaklıklara karşı tedbir amacıyla Acil Müdahale Ekibini hazır tutacak. Ekipler herhangi bir olumsuz durumun oluşması durumunda harekete geçerek anında müdahale edecek ve sorunu en kısa sürede çözmek için çaba gösterecek.

Tropikal Kelebek Bahçesi bayramın ikinci gününden itibaren ziyarete açık

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Ramazan Bayramın ikinci gününden itibaren ziyarete açık olacak. Selçuklu'nun simge mekanlarından Sille Baraj Parkı, Selçuklu Seyir Tepesi ve Rahmet Ormanları ise bayram boyunca misafirlerini ağırlayacak. Ayrıca vatandaşlar bayram süresince, Selçuklu Belediyesine ait 444 99 19 numaralı telefondan istek ve şikayetlerini iletebilecekler.