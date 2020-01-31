Selçuklu Belediyesi EMITT 2020 Fuarı'na damga vurdu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi dünyanın en büyük turizm fuarı olan 24. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat (EMITTT) Fuarı'nda Konya'yı ve Selçuklu Medeniyetini tanıtıyor.

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan EMITT 2020'ye Selçuklu Belediyesi kurduğu stantla damga vurdu. Selçuklu Belediyesi Konya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra şehre değer katan yatırımları tanıttığı standı ile yoğun ilgi gördü.

Selçuklu Belediyesi, Konya'nın turizm potansiyeli, tarihi ve kültürel mirasını ulusal ve uluslararası platformda en iyi şekilde tanıtmak amacıyla EMITT fuarına katıldı. Dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarından fuarı gezmek için gelen binlerce ziyaretçinin buluşma noktası olan fuarda kadim Selçuklu medeniyeti başta olmak üzere Konya'nın tarihi ve kültürel değerleri ve Selçuklu Belediyesinin faaliyetleri anlatıldı.

Fuara katılan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı standı ziyaret eden vatandaşlarla birebir hasbihal ederek belediyenin yatırımları ile kültürel ve turizm faaliyetleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Başkan Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Karatay, Meram ve Akşehir Belediyeleri ile birlikte katıldıkları EMITT fuarında Konya'nın tanıtımına katkı sağladıklarını ifade etti.

EMİTT Fuarıyla ilgili konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “ Emanetçisi olmakla gurur duyduğumuz kadim medeniyet Selçuklu'yu burada temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Anadolu'nun parlayan yıldızı olan Selçuklu'yu her platformda tanıtmak hem ulusal hem de uluslararası alanda bilinirliğini arttırmak için gayret ediyoruz. EMITT gibi dünyaca tanınan bir fuar da yaptığımız çalışmaların tanıtılmasına vesile oluyor. Selçuklu Belediyesi olarak Konya'nın kültür ve turizmine katkı sağlayan Sille, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin yanı sıra açılışı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Selçuklu Kongre Merkezi gibi önemli değerleri Konya'ya kazandırdık. Önümüzdeki günlerde de bu eserleri taçlandıracak dünyada ve Türkiye'de ilk olacak Selçuklu Medeniyeti Tarih ve Kültür Müzesini Konya'ya kazandırmayı hedefliyoruz. Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan fuar aracılığıyla tüm ziyaretçilerimizi bu kadim eserleri Selçuklu'da yerinde görmeye davet ediyorum” dedi.

Selçuklu Belediyesi standını ziyaret edenler arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yer aldı. Başkan Pekyatırmacı Vali Yerlikaya'ya ziyaret anısına Cumhurbaşkanlığı himayesinde Selçuklu Belediyesi tarafından yayın hayatına kazandırılan ‘Büyük Selçuklu Mirası' eserini takdim etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açılışı yapılan fuara 100'e yakın ülkeden turizm sektörünün önde gelen firmaları katılıyor.