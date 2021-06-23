Selçuklu Belediyesi Evde Yaşlı Bakım Hizmetine yeniden başladı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından başarı ile yürütülen Evde Yaşlı Bakım Hizmeti kaldığı yerden devam ediyor. Pandemi nedeni ile bir müddet ara verilen hizmet, kısıtlamaların esnetilmesi ile tekrardan başlatıldı.

Selçuklu Belediyesi, 2010 yılından bu yana titizlikle sürdürdüğü ve Konya'da bir ilk olan Evde Yaşlı Bakım Hizmeti ile sosyal belediyecilik alanında örnek olmaya devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen proje ile ilçe sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üstü ekonomik imkanları düşük, bakıma muhtaç, yalnız yaşayan yaşlılara evlerinde bakım hizmeti veriliyor. Uygulama kapsamında yaşlı bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların belediyeye başvurması halinde gerekli incelemeler sonucunda hizmete başlanılıyor. Yaşlı bakım sertifikası olan personeller tarafından yaşlıların ev temizliği yapılırken, banyo, tıraş, yatak banyosu gibi kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca görevli hemşireler tarafından rutin şeker, tansiyon, kolesterol ölçümü yapılan yaşlıların, enjeksiyon, yara bakımı, pansuman, serum gibi müdahale gereken durumları da düzenli olarak yapılıyor. Selçuklu Belediyesi Evde Yaşlı Bakım Hizmetini başlattığı günden bugüne kadar 600 yaşlıya bakım hizmet verdi.

"Yaşlılarımızın duasını almak bizim için kıymetlidir"

Selçuklu Belediyesi olarak birçok alanda olduğu gibi sosyal belediyecilik alanında da güzel işlere imza attıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Pandemi nedeni ile bir müddet ara vermek zorunda kaldığımız Evde Yaşlı Bakım Hizmetine tekrardan başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evde yaşlı bakım hizmeti ile bugüne kadar birçok vatandaşımızın önemli bir ihtiyacına çözüm olduk. Yaşlılarımızın dualarını alarak onlara hiçbir zaman yalnız olmadıklarını, devletimizin ve belediyemizin şefkat elinin her zaman yanlarında olduğunu gösterdik. Bundan sonraki süreçte de bakıma muhtaç olan yaşlılarımızın yanında olmaya ve onların dualarını almaya devam edeceğiz. Çünkü onların duaları bizim için her şeyden önemli ve kıymetlidir" dedi.