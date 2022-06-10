Selçuklu Belediyesi Konya Günleri'nde yerini aldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve 4 gün sürecek olan “Konya Günleri” standında Selçuklu'yu tanıtıyor.

Konya'nın tarihi, kültürü ve lezzetlerinin tanıtılacağı 'Konya Günleri' etkinliği Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen program ile başladı. Selçuklu Belediyesi de fuar alanına kurduğu stant ile Konya'nın tanıtımına katkı sağlıyor. Selçuklu Belediyesi, fuar alanında başta 5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Sille olmak üzere Selçuklu Kongre Merkezi, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi gibi Konya ve Selçuklu'nun önemli değerlerini tanıtıyor. Konya'nın güzelliklerinin anılıp, yöresel lezzetlerinin tadılabileceği Konya Günleri açılış programına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da katıldı. Başkan Pekyatırmacı, Ankara'da yaşayan Konyalı ve Ankaralı vatandaşları Konya Günleri'ni ziyaret etmeye davet etti.

Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi standını ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye Selçuklu Belediyesi'nin kültürel yayınlarından olan “İpek Yolu Konakları” isimli eseri takdim etti. Konya Günleri, 9-12 Haziran 11.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.