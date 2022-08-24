Selçuklu Belediyesi, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamalarında

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamalarına katılan Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Muş'un Malazgirt ilçesindeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park alanında kurulan etkinlik alanında yerini aldı.

Selçuklu Belediyesi, Malazgirt Zaferi'nin 951.yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde etkinliklerin gerçekleşeceği alanda yerini aldı. Malazgirt Zaferi'nin 951.yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde hazırlıklarını tamamlayan Selçuklu Belediyesi, Ahlat'ta gerçekleşecek Fetih kutlamaları öncesi etkinliğe hazır hale getirildi. Kutlamaların yapılacağı tören alanında yerini alan Selçuklu Belediyesi oba alanındaki çadırına ziyarete gelen misafirlere Sille ve Tropikal Kelebek Bahçesini tanıtan kitap, broşür verilecek. Aynı zamanda Selçuklu Belediyesi'nin çini atölyesi tarafından yapılan çini ve seramik eserleri sergilenecek ve ziyarete gelen misafirlere yönelik workshop uygulaması yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kutlamaların gerçekleşeceği oba alanında yer alan çadırları ziyaret etmesi beklenirken, Cumhurbaşkanlığı himayesinde kültür hayatına kazandırılan Anadolu Mirası Çağı, Büyük Selçuklu Çağı Mirası başta olmak üzere; Anadolu Selçuklu Dönemi Taç Kapıları, İpek Yolu Konakları, Konya Kitabeleri, çini ve seramik eserleri gibi Selçuklu medeniyetini yansıtan eserler oba çadırında sergilenecek.

“Malazgirt Zaferi Türk tarihi açısından bir dönüm noktası”

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıldönümü sebebiyle bir kutlama mesajı yayınlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Malazgirt Zaferi Türk tarihi açısından bir dönüm noktası olmuştur. Bu zafer Anadolu'nun, Türklere yeni bir yurt olma imkanını sağlamıştır. Bu zaferle, Türk'ün yiğitliği, civanmertliği ve insanlığı kanını ve canını, gerektiğinde çok daha kuvvetli ordulara karşı durarak vermekten çekinmemiş, milli şeref ve haysiyetini, manevi değerlerini her şeyin üstünde tutmasını bilmiş, onları düşmana asla çiğnetmemiştir. Gelecek nesillere şerefle yad edecekleri, iftiharla anlatacakları bir zafer hediye etmişlerdir. Bizler de bu kutlu mirasın temsilcisi ve emanetçisi olmakla gurur duyuyoruz. İsmini aldığımız kadim medeniyet Selçuklu'nun mirasını kutlu geleceğe taşımanın sorumluluğu ve gayreti içerisindeyiz. Tüm çalışmalarımızda bu heyecanı yansıtmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle Anadolu'nun kapılarını millete açan, siyasi ve askeri sonuçlarıyla Türk ve dünya tarihi açısından bir dönüm noktası olan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıldönümünü kutluyor, bize bu güzel yurdu emanet bırakan başta Sultan Alparslan olmak üzere tüm ecdadımızı rahmet, minnet ve dua ile anıyorum” dedi.