Selçuklu Belediyesi, MEVKA ile akıllı atık sözleşmesi imzaladı

Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, akıllı atık toplama sistemi için Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ile proje destek sözleşmesi imzaladı.

Katı atık toplama çalışmalarında tasarrufu ön planda tutan Selçuklu Belediyesi, akıllı atık toplama sistemi ile sağladığı tasarrufu artırmayı hedefliyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mevcut sisteminin geliştirilmesini planlayan akıllı atık toplama sistemi için MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ile protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde Selçuklu Belediyesi tarafından 750 konteyner için bir milyon 148 bin TL değerinde akıllı atık toplama sistemi kurulacak ve MEVKA, sistemin yüzde 58,01'lik miktarı olan 665 bin 960 TL'lik kısmını karşılayacak.

Kurulacak sistemle bin 750 adet konteynerin de eklenmesiyle Selçuklu'da toplam 4 bin 675 çöp konteynerinin doluluk oranı ve ısı bilgileri sensörlerle takip edilerek doluluk oranlarına göre atıklar toplanacak ve atık toplama sisteminde tasarruf sağlanacak. Bin 750 konteynere uygulanacak sistemle birlikte Selçuklu'daki konteynerlerin yüzde 50'sine bu sistem yayılmış olacak.

“Elde edilen tasarruflar daha iyi hizmet sunmamıza katkı sağlayacaktır”

Akıllı atık toplama sistemi ile yüzde 18 akaryakıt, yüzde 30 zamandan tasarruf sağlandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu tasarrufların yanı sıra; bahsettiğimiz gibi daha az yakıtla daha kısa zamanda toplanan katı atık miktarında yüzde 44 oranında artış gözlemlenmiştir. Bu sayede elde edilen tasarruflar, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmamızda bizlere katkı sağlamakta ve azalan karbon ayak izi ile çocuklarımıza daha temiz bir gelecek bırakma amacımızı güçlendirmektedir. Daha iyi hizmet sunabilmek ve daha temiz bir gelecek bırakma gayreti ile Akıllı Atık Toplama Sistemi Projesini ‘Mevlana Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Mali Destek Programına' sunduk ve projemiz MEVKA tarafından da başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Proje toplam bütçesi 1 milyon 148 bin TL olup Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 665 bin 960 lira 23 kuruş yani yüzde 58,01 oranında karşılanacaktır. Proje kapsamında, katı atık toplama hizmetlerinde kullanılan yeraltı çöp konteynerlerinin doluluk tespitinde kullanılmak üzere bin 750 adet sensör satın alınacak ve hali hazırda belediyemizin kullandığı akıllı atık toplama sistemi yazılımına entegre edilecektir” şeklinde konuştu.

“Çevre açısından katkı sunacak bir proje”

Selçuklu Belediyesi'nin önemli bir projeye imza attığını belirten MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, “Kaynak verimliliği kalkınma ajansları olarak bizim son iki yıldır özellikle üzerinde durduğumuz bir husus. Bu noktada 2020 yılında mali destek programı çıktı. Karaman ve Konya illerimizi kapsayan bu program çerçevesinde 21 proje destek almaya hak kazandı. Bu 21 proje için 14 milyon TL civarında mali desteği Mevlana Kalkınma Ajansı olarak sağlayacağız ve bu destekle beraber uygulayıcı kuruluşlarımız yaklaşık 29 milyon TL değerinde projelerini hayata geçirmiş olacaklar. Selçuklu Belediyemiz de bu anlamda çok inovatif bir proje sundu. Biz de projeyi incelediğimizde hem içerik, hem de karşılığında ilçemize sunacağı katkılardan yana heyecanlandık. Gerek insan kaynakları, gerekse akaryakıt gibi pek çok alanda ciddi bir tasarruf sağlayacak. Onunla birlikte atıkların daha verimli toplanmasına imkan sağlayarak çevre açısından da katkı sunacak bir proje. Bu anlamda önemli bir projenin ajansımıza sunulmasında katkı sağlayan başkanımız nezdinde Selçuklu Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.