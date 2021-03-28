Selçuklu Belediyesi online kitap okuma yarışmasına başvuruda son 2 gün

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ödüllü online kitap okuma yarışmasına katılım için son başvuru tarihinin 30 Mart olduğu hatırlatıldı.

Selçuklu Belediyesi tarafından 57. Kütüphaneler haftası etkinlikleri kapsamında ödüllü okuma yarışması gerçekleştiriliyor. 8 Mart itibariyle başvuruları başlayan yarışmaya 30 Mart tarihine kadar www.konyaokuyor.com sitesinden başvuru yapılabilecek. Yarışma ile çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı ve bilinci kazandırılması planlanıyor.

Online Kitap Okuma Yarışması için yaş kategorilerine göre iki kitap belirlendi. 8-15 yaş arasında olanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı yayını olan Yeryüzü Ayetleri 2 Mucizeler Fabrikası, 15 yaşından büyük olanlar için ise George Orwell'ın Hayvanlar Çiftliği kitapları seçildi. Yarışmacılar kitaba sanal ortamda www.konyaokuyor.com sitesi üzerinden ulaşabilecekler. Her iki kategoride de yarışmacılara otuz soru sorulacak ve sorulara doğru cevap veren yarışmacılar ödül almaya hak kazanacak. Yarışma 31 Mart tarihinde saat 21.00'da online olarak yapılacak.

Yarışmada uzaktan eğitime destek olmak amacıyla ödül olarak her iki kategoride de birinci olan yarışmacılara ödül olarak dizüstü bilgisayar ile mikrofonlu kulaklık, ikincilere ve üçüncülere tablet ile birlikte mikrofonlu kulaklık, 4-20 arası sıralamaya giren yarışmacılara mikrofonlu kulaklık, 21-50 arası sıralamaya giren yarışmacılara ise ışıklı okuma gözlüğü hediye edilecek.