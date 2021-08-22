Selçuklu Belediyesi sağlık yatırımlarını sürdürüyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi sağlık alanında yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Mahallelerin ihtiyaçları noktasında çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, Hocacihan Mahallesinin ihtiyacı olan Aile Sağlığı Merkezinin yapımını sürdürüyor. Hocacihan Mahallesi Ayaslı Sokakta yapımına devam edilen Aile Sağlığı Merkezi 570 metrekare alana sahip. Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan toplam üç katlı Aile Sağlığı Merkezi bölgenin sağlık alanında önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak. Hocacihan Aile Sağlığı Merkezi içerisinde laboratuvar, kan alma birimi, Acil Müdahale odası, 4 adet bebek aşı izlem odası, 6 adet Aile Hekimi odası, 2 gebe izlem odası, 4 adet hemşire odası ve bir adet eğitim odası yer alacak. Yapım bedeli 2 Milyon 219 bin TL'ye mal olacak Aile Sağlığı Merkezinin Ekim ayında tamamlanması bekleniyor.

“Sağlık alanında önemli bir yatırıma imza atıyoruz”

Belediye olarak mahallelerde yatırımlara devam ettiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak spordan kültüre, sağlıktan eğitime birçok alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sağlık alanında da yine önemli bir yatırıma imza atıyoruz. Hocacihan Mahallemizde ihtiyaç doğrultusunda Aile Sağlığı Merkezimizin yapımına başladık. İnşallah hemşehrilerimizin sağlık anlamında ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesisi hizmete sunacağız. Tesisimizde 6 adet Aile Hekimi odası, 4 Adet Hemşire Odasının yanı sıra tahlil işlemlerini de yapabilecekleri bir laboratuvar yer alacak. İnşallah hemşehrilerimiz burada en iyi hizmeti alacaklar. Hocacihan Aile Sağlığı Merkezimizin mahallemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.