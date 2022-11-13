Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi'nde 4. dönem kursları başladı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından sanat hayatına katkı ve insanların sanat eğitimi alabilmeleri için oluşturulan Selçuklu Sanat Akademisi'nde 4. dönem eğitimleri başladı.

Selçuklu Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Selçuklu Sanat Akademisi yıl boyunca bünyesinde gerçekleştirdiği eğitimlerle şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. Belediyeye bağlı Tiyatro Müdürlüğü çatısı altında Selçuklu Kongre Merkezi'nde sürdürülen eğitimler insanlığın ortak dili ve evrensel kültürün ortak paydası olan sanat dallarında yeni yeteneklerin keşfedilmesine katkı sağlıyor. Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi'nde 4.Dönem kursları hafta içi ve hafta sonu olarak gerçekleştiriliyor. Yeni dönemde Çocuk Akademi'de 200, Lise Akademi'de 829, Genç Akademi 150, Yetişkin Akademi'de 370 olmak üzere toplam 1549 kursiyer kurslardan faydalanacak. Akademide Sahne Sanatları, Kişisel Gelişim ve Müzik ana dallarında 17 branş ve 32 kurs ile hafta içi ve hafta sonu eğitimleri kursların ders saatlerine paralel olarak şubat ayına kadar devam edecek. Sanat Akademisi için bu yıl bir ilk de gerçekleştirilecek. Sanat Akademisi bünyesinde haziran ayında sona erecek olan müzik branşlarındaki kurs sonunda Sanat Akademisi Türk Müziği Topluluğu Ocak 2023'te “Dilden Dile Türküler” ; Sanat Akademisi Türk Müziği Çocuk Topluluğu Mart 2023'te “Hoş Geldin Ramazan” konserleri ile kursiyerlerine yeteneklerini sahneleme imkanı sunacak.

4. Dönemde ders başı yapan kurslar şunlar;

Müzik Eğitimi alanında; ud, ney, kanun, keman, piyano (çocuk-genç-yetişkin), klasik gitar, bağlama (başlangıç ve 2.seviye), Sanat Akademisi Türk Müziği Topluluğu (THM), Sanat Akademisi Türk Müziği Çocuk Topluluğu. Kişisel Gelişim alanında; diksiyon, fotoğrafçılık, Topluluk Önünde Etkili Konuşma(Hitabet), Çocuklar İçin Resim Kursu(8-11yaş ve 12-14 yaş), Etkili İletişim ve Beden Dili, Sinematografi( Senaryo Oluşturma ve Kısa Film Atölyesi), Okuma Tiyatrosu. Sahne ve Gösteri Sanatları Eğitimi alanında; çocuk drama (8-12 yaş hafta içi ve hafta sonu grupları, Genç Drama (13-16 yaş hafta içi ve hafta sonu grupları).