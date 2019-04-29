Selçuklu Belediyesi sıfır atık projesi ile israfı önlüyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi” ile doğal kaynakların korunması ve israfın önlenmesi yönünde daha temiz bir dünya için örnek çalışmalar yürütüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir dünya bırakılmasının hedeflendiği 'Sıfır Atık Projesi, Selçuklu'da geniş yer buldu. Yapılması planlanan ve yürütülen çalışmalarla ilgili Selçuklu Belediyesi meclis salonunda personeli bilgilendirme amaçlı hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Betül Akça tarafından verilen eğitim seminerleri ile kurumsal çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi, yaygınlaştırılması ve personelin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

“Doğal kaynakların israfını önlemek gerekiyor”

Çevre kirliliğiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırlamış olduğu tanıtım filminin de sunulduğu eğitim seminerinde konuşan Çevre Mühendisi Betül Akça, Türkiye'de, ortalama bir kişinin günlük 1 kilonun üzerinde çöp ürettiğini, çöplerin de yüzde 20'sinin ambalaj atıkları olduğuna dikkat çekerek, “Doğal kaynakların israfının önlenmesi, oluşan atıkların geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilirliğinin sağlanması, gelecek nesillerimize temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması amacıyla, projenin öncülüğünü üstlenen Cumhurbaşkanı'mızın eşi Sayın Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Sıfır Atık Projesi' başlatılmıştır. Bu proje kapsamında Selçuklu Belediyesi, ekonomiye önemli katkı sağlamaktadır” dedi.

2009 yılından itibaren modern tesislerde geri dönüşüm projeleri ile doğayı koruduklarına dikkat çeken Akça, Selçuklu Belediyesi bünyesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl boyunca konutlarda yapılan yüz yüze bilgilendirme programları kapsamında 100 bin konuta ulaştıklarını, her aile ile birebir görüşülerek bilgilendirme yaptıklarını ifade etti. Akça, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin çevreye olan duyarlılığı arttırmak için ilçenin farklı noktalarında uyguladığı onlarca projeye ilave olarak bez torba dağıtımı ile bir taraftan doğanın korunmasına diğer taraftan kaynakların verimli kullanılmasına önem verdiklerini sözlerine ekledi.