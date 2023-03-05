Selçuklu Belediyesi Sızma'ya 8 derslikli okul kazandırıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin eğitime olan desteği Sızma Mahallesine kazandırılacak olan 8 derslikli okul ile devam ediyor. Yıl içerisinde bitirilmesi planlanan okul inşaatında yüzde 40 tamamlanma oranına ulaşıldı.

Türkiye'de örnek projelerle eğitim yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, Sızma Mahallesi'ne değer katacak önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor. 1750 metrekare alanda inşa edilen ve içerisinde 8 derslik, fen, resim ve müzik dersliği, laboratuar, spor salonu, kütüphane ve çok amaçlı salon bulunacak okul inşaatında imalat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sızma Mahallesi'nin eğitim alanındaki önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan okulda yüzde 40 tamamlanma oranına ulaşılırken çalışmaların yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

“Eğitimin yatırımları önceliğimiz”

Eğitime yapılan her yatırımın aynı zamanda geleceğe yapılan değerli bir yatırım olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak eğitimin her zaman yanında olduk ve çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları adına eğitim yatırımları önceliğimiz oldu. İhtiyaçlar istikametinde bugüne kadar hem iç hem de dış mahallerimizde güzel işlere imza attık. İlçemize birçok modern okul, kapalı spor salonları, suni çim sahalar, kütüphaneler kazandırırken okul dışı öğrenme ortamları ile de çocuklarımızın gelişimine katkı sunduk. Sızma Mahallemiz de yapımı devam eden 8 derslikli okul da sürdürdüğümüz fiziki eğitim yatırımlarından biri. Çalışmalarımızın aralıksız sürdüğü okul inşaatında yüzde 40 tamamlanma oranına ulaştık ve inşallah planlanan süre içerisinde bitirmek için çalışıyoruz. Sızma İlkokulumuz tamamlandığında mahallemize değer katarken eğitim alanında da önemli bir boşluğu doldurmuş olacak. Okulumuzun Sızma'ya ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum“ dedi.