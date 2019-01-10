Selçuklu Belediyesi soğuk havada sokak hayvanlarını unutmadı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından havaların aşırı soğuması nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarını adım adım takip ederek bulundukları bölgede beslenmelerine yardımcı oluyor.

Selçuklu Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulunan kedi evleri ve köpek beslenme istasyonlarında bulunan hayvanların yanı sıra kuş ve sokak hayvanlarının da yiyecek ve su ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Kar yağışının tüm il genelinde etkili olması nedeniyle aşırı soğuktan dolayı zor durumda kalan sokak hayvanlarını bulundukları yerde besleme çalışması yapan ekipler, havaların aşırı soğuk gitmesinden dolayı besleme faaliyetlerin daha geniş bölgede uyguluyorlar. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok yerinde yiyecek sıkıntısı çeken kuşlar ve sokak hayvanları için adeta zamanla yarışıyor. İlçe genelinde yapılan çalışmalarla kuş ve sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde hayatta kalma mücadelesine büyük ölçüde yardımcı oluyor. Şehri kaplayan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlarla sokak hayvanları için yiyecek bırakma işleminin devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların evlerde biriken küçük kırıntıları ve bir kap su ile birlikte müsait alanlara bırakmalarının uygun olacağını söylediler. Selçuklu Belediyesi, sokak hayvanlarına kolay ulaşabilecekleri alanlarda oluşturduğu 87 adet büyük kedi evi, 18 adet köpek beslenme istasyonu ile yardımcı oluyor.