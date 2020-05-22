Selçuklu Belediyesi sorunsuz bir bayram için gerekli tedbirleri aldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan Bayramının sorunsuz geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Selçuklu Belediyesi Covid-19 salgını tedbirleri sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasında idrak edilecek Ramazan Bayramının sorunsuz geçirilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı. Selçuklu Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü çalışmalara bayramda da ara vermeden devam edecek. Vatandaşların rahat ve huzur içerisinde evlerinde bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla bayram süresince nöbetçi ekipler görev yapacak. Halkın Ramazan ayını sorunsuz geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi vatandaşlar tarafından yoğun talep gören market, fırın, pastane ve pazar yerleri gibi umuma açık sıhhi müesseselere yönelik denetimlerine sürdürüyor. Hazırlıklar çerçevesinde Çevre Koruma-Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler bayram süresince aralıksız görev başında olacak. Acil müdahale ekipleri bayram süresince hazır tutulacak. Çevre Koruma-Kontrol Müdürlüğü ekipleri arefe günü 3 vardiya olarak çalışacak, oluşturulan acil müdahale ekipleri ve acil çöp aracı da Ramazan Bayramı süresince günün 24 saatinde aralıksız görev yaparak ilçenin temiz kalmasını sağlayacak. Fen İşleri Müdürlüğü bayram süresince olabilecek aksaklıklara karşı tedbir amacıyla Acil Müdahale Ekibini bayram süresince hazır tutacak. Vefa Sosyal Destek Grubu da çağrı merkezi ve saha personeliyle vatandaşların ilaç ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve taleplerini yerine getirmek üzere 24 saat esasıyla hizmet verecek.

“Bu şartlar altında geçirdiğimiz son bayram olsun”

Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan bu salgının Ramazan Bayramı ile son bulması temennisinde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Öncelikle tüm hemşehrilerimizin bilmesini isterim ki Covid 19 salgını için gerekli tüm tedbirleri uygulamayı virüs ülkemizi terk edinceye kadar sürdüreceğiz. Sokağa çıkma kısıtlaması yine tüm ekiplerimizle bayramı sorunsuz bir şekilde geçirebilmek adına tedbirlerimizi aldık. Bu tedbirler altında bir Ramazan ayı geçirdik ve bayrama çok yaklaştık inşallah böyle idrak ettiğimiz son Ramazan ayı ve bayram olur daha sağlıklı günlerde hemşehrilerimizle yüz yüze hasbihal edeceğimiz günlere kavuşuruz. Hepimiz bir birimizi özledik ve buluşacağımız günleri iple çekiyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum nice sağlıklı bayramları hep birlikte karşılarız inşallah” dedi.